Samanyolu Haber /Dünya / Alman seçimlerinde göçmenler kilit konumda /16 Temmuz 2021 12:07

Alman seçimlerinde göçmenler kilit konumda

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerin sonuçlarının şekillenmesinde göçmen kökenli seçmenlerin etkin rol oynayacağına dikkat çekildi.

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Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (DIW) tarafından seçimlerle ilgili yapılan bir değerlendirmede, her ne kadar seçim kampanyası sırasında göçmen kökenlilerin gündeme getirilmesi yönünde sinyaller gelmese de özellikle köklü partilerin göçmenleri ihmal etme gibi bir lüksleri bulunmadığına yer verildi.

Almanya'daki 60.4 milyon seçmenden 6.3 milyondan fazlasının göçmen kökenli olduğu hatırlatılırken, onların desteğini alacak partilerin şansının daha yüksek olacağı vurgulandı. Araştırmada, Alman seçmenlerin önemli bir bölümünün belirli bir partide yer aldıkları ve sempati duydukları partiye oy verdikleri belirtilirken, göçmen kökenlilerin daha farklı bir yaklaşım sergiledikleri saptandı. İlk nesil göçmen kökenlilerin yüzde 28’inin yeni nesil gençlerin de yüzde 30’unun kendilerini belirli bir partiye daha yakın hissettikleri belirlendi. Her iki Alman kökenli seçmenden birinin hangi partiye daha yakın olduğu önceden bilindiği halde, göçmen kökenli seçmenlerin gelişmelere göre oy verme eğiliminde olduklarına yer verildi.

SPD ‘MİSAFİR İŞÇİLERİ’ KAYBETTİ

Aynı araştırmada 1970’li ve 80’li yıllarda ‘Gastarbeiter’ (Misafir işçi) olarak bilinen göçmen kökenlilerin en çok Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) destek verdikleri, ancak son dönemlerde bunun değiştiği yer aldı. Eskiden göçmen kökenlilerin yüzde 60’ından fazlası SPD’ye oy verdiği halde, 2000’li yıllardan beri bu desteğin sistematik olarak azaldığına dikkat çekildi. Eski Sovyetler Birliği’nden (SB) gelen Alman kökenlilerin ise baştan beri Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’ne (CDU/CDU) destek verdiği ve bu desteğin hâlâ devam ettiği belirlendi. CDU/CSU’ya desteğin bu kesimde yüzde 54’e ulaştığına işaret edildi.

DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERİN

DIW’nin araştırmasında, Almanya’daki köklü partilerin göçmen kökenli seçmenlerin desteğini almak için yeterli ölçüde çaba göstermediklerine de yer verildi. Göçmen kökenlileri kazanmak için onlara özgü bir program ve dille yaklaşılması, partilerde onların temsilcilerine daha fazla yer verilmesi, daha fazla göçmen kökenli aday gösterilmesi önerisinde bulunuldu.
Almanya’da 2017’de yapılan genel seçimde Türkiye kökenli seçmenlerin yüzde 35’i SPD’ye, yüzde 20’si CDU/CSU’ya, yüzde 16’sı Sol Parti’ye, yüzde 13’ü Yeşiller’e ve yüzde 4’ü de Hür Demokrat Parti’ye (FDP) destek verdi. Ancak son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre SPD’ye destek yüzde 10’lara düştü. CDU/CSU’ya destek ise yüzde 35’in üzerine çıktı.
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