Alman seçmenin yüzde 80'i mutsuz

İşini kaybetme korkusu düşük

Demokratik kaygılar da arttı

DW'ningöre, Ukrayna savaşı, enerji krizi ve rekor seviyelerdeki enflasyon nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Almanya'da seçmenlerin ülke ekonomisine dair görüşleri de giderek olumsuz bir hâl alıyor.Yapılan yeni kamuoyu araştırmasına göre, Almanya'da her beş seçmenden dördü, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan memnun değil.Araştırma şirketi Infratest Dimap tarafından gerçekleştirilen "ARD-Deutschlandtrend" anketine katılanların yüzde 80'i, ekonominin durumunu "daha az iyi" ya da "kötü" olarak niteledi. Bu, Eylül 2021'deki genel seçimler öncesindeki oranın iki katına tekabül ediyor. Söz konusu oran aynı zamanda 2009 yılından beri kaydedilen en yüksek oran oldu.Ankete göre, seçmenlerin sadece yüzde 20'si ekonominin iyi ya da çok iyi olduğu görüşünde.Seçmenler geleceğe de karamsar bakıyor. Ankete katılanların yüzde 53'ü, Almanya'da ekonominin bir yıl içinde daha da kötü bir hâl alacağı inancında. Gelecekte daha iyi olacağının düşünenlerin oranı yüzde 12.Genel olarak Almanya'daki şartlardan dolayı endişe duyanların oranı Nisan 2020'ye kıyasla 34 puan artışla yüzde 85 olurken, geleceğe güvenle bakanların oranı 33 puan düşerek yüzde 11'e indi. Bu, anketlerin yapılmaya başlandığı 1997'den beri kaydedilen en düşük oran oldu.Ancak çalışan kesimin büyük bölümü, iş güvencesi konusunda hâlen iyimser. Çalışanların yüzde 79'u, işini kaybetme konusunda herhangi bir endişe duymadığını ya da biraz endişeli olduğunu söyledi. Yüzde 19'u ise işiyle ilgili endişeleri olduğunu aktardı.Ankete katılanların yüzde 57'si, fiyat artışlarının, artık faturalarını ödeyemeyeceği boyutlara ulaşmasından büyük ya da çok büyük kaygı duyuyor. Yüzde 42'lik kesim ise bu konuda ya biraz kaygılı ya da hiçbir endişe taşımıyor.Ankete katılanlara demokrasiyle ilgili görüşleri de soruldu.Katılımcıların yüzde 47'si, Almanya'da demokrasinin mevcut durumundan memnun olmadığını belirtti. Bu, Mayıs 2011'den beri kaydedilen en düşük değer oldu. Oranın, iki yıl öncesine kıyasla da 12 puan arttığı görüldü.Bununla birlikte katılımcıların yüzde 88'i, demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğu görüşünde.Demokrasiye en büyük tehdidin ne olduğu yönündeki soruya da yanıt veren katılımcıların yüzde 20'si, sağ popülizm ve aşırı sağ yanıtını verdi. Sosyal eşitsizlik ve yoksulluk yüzde 11, toplumdan uzak politikacılar ve hatalı kararlar yüzde 11, genel olarak toplumun radikalleşmesi yüzde 6 ve enflasyon yüzde 5 ile üst sıralarda yer bulan diğer cevaplar oldu.Ankete katılanlara "Pazar günü genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 28'i CDU/CSU, yüzde 19'u Yeşiller, yüzde 17'si SPD, yüzde 15'i AfD, yüzde 7'si FDP, yüzde 5'i Sol Parti, yüzde 9'u da diğer partiler yanıtını verdi."ARD-Deutschlandtrend" anketi, 3-5 Ekim tarihleri arasında bin 307 seçmenle görüşülerek yapıldı.