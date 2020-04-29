'Alman şirketleri bu krize en fazla 6 ay dayanabilir'

Almanya Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'ne göre, bu ülkedeki şirketlerin yüzde 29,2’sinin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamındaki kısıtlamalar daha uzun süre devam ettiği takdirde en fazla üç ay daha ayakta kalabileceğini tahmin etti.





Aynı enstitüye göre şirketlerin yüzde 52,7’sinin ise en fazla altı ay daha ayakta kalabilecek.







"İFLAS DALGASININ İŞARETLERİ"





Diken.com.tr'de yer alan habere göre Ifo’dan ekonomist Klaus Wohlrabe, verilerin tedirgin edici olduğunu belirterek, “Bunlar, gelecekte bir iflas dalgasının olacağını işaret eden endişe verici rakamlar.” dedi.





Salgına karşı sıkı tedbirler alan Almanya’da vak'a sayısı 159 bin 912, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 314.





Alman otomotiv şirketi Volkswagen ilk çeyrekte kârının yüzde 81 düştüğünü açıklamıştı.



