Alman siyasetinde yeni dönem

Seçimler neden bu kadar önemli?

16 yıldır Almanya başbakanı olarak görev yapan Angela Merkel, bu seçimlerde aday değil ve aktif siyasete veda etmeye hazırlanıyor.

67 yaşındaki Merkel siyasetten çekilirken, anketler yıllarca liderlik yaptığı Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'e (CSU) oan seçmen desteğinin gerilemekte olduğunu gösteriyor.

Seçimler, Alman siyasetinde büyük değişimleri beraberinde getirebilecek olması nedeniyle önem taşıyor.

Bugüne kadar sadece Merkel’in başbakanlığına ve Hristiyan Demokratlar’ın yer aldığı koalisyon hükümetlerine tanıklık eden genç seçmenler açısından da yeni bir dönem başlıyor.

Seçmenler başbakanı mı seçiyor?

Hayır, seçmenler bugün verecekleri oylarla, Federal Meclis milletvekillerini, yani halkın temsilcilerini seçecek. Federal Meclis’in 20. döneminde, hangi partinin ne kadar sandalyeye sahip olacağı bu seçimlerle şekillenecek. Gayet tabii ki partilerin seçimler öncesinde açıkladıkları başbakan adayları, seçmenlerin oy verme davranışını etkiliyor.





Ancak Merkel’den başbakanlığı devralacak ve yeni hükümeti kuracak ismi seçmenler değil, cumhurbaşkanının önerisi üzerine 20. Dönem Federal Meclis seçecek.





Merkel’ın başbakanlığı bugün sona mı eriyor?

Hayır, bugün yapılacak seçimlerden sonra Angela Merkel, bir sonraki başbakan seçilene kadar görevine devam edecek. Seçimlerden sonra en geç 30 gün içinde ilk Federal Meclis Genel Kurulunun toplanması gerekiyor. Ancak koalisyon görüşmeleri zaman alacak. Bu nedenle yeni başbakan seçilene kadar Merkel'in başbakanlığı devam edecek.





Yeni hükümet ne zaman göreve başlayacak?

Seçimlerden sonra partiler önce seçim sonuçlarını analiz edecek. Olası koalisyon senaryolarını değerlendirecek olan partiler muhtemel ortakları ile ilk temaslarına başlayacak. Temasların seyrine göre de koalisyon görüşmeleri başlıyor. Bu bir hayli zaman alabiliyor.





Bu süreç tamamlandıktan sonra yeni başbakan Federal Meclis üyelerinin oylarının çoğunluğu ile seçilecek, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Bakanlar ise başbakanın önerisi üzerine yine cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Başbakan ve bakanlar, Federal Meclis’te yemin ederek resmen görevlerine başlıyor.





24 Eylül 2017 seçimleri sonrasında koalisyon müzakereleri uzamış, yeni hükümetin iş başı yapması yaklaşık altı ay sürmüştü.



