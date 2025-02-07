Alman siyasi partilerinin, seçimde Türkiye vizyonu nasıl?

Sol Parti: Sol Parti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik saldırılarını eleştiriyor ve Kürt bölgelerinin özerkliğinin güvence altına alınmasını istiyor.





AfD: Almanya için Alternatif (AfD), Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyor ancak kültürel olarak Avrupa'ya ait olmadığını savunuyor.





Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) partileri, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir zemin arayışında. Friedrich Merz, Türkiye'nin AB üyeliğinin artık gündemde olmadığını, ancak stratejik işbirliğinin önemini vurguluyor.Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçim programında Türkiye'ye yer vermedi. Başbakan Olaf Scholz, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekiyor.Yeşiller Partisi, Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek veriyor. Robert Habeck, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirme hedefinde.Hür Demokrat Parti (FDP), Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istiyor. Christian Lindner, Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaştığını belirtiyor.Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), seçim programında Türkiye'ye değinmedi. Wagenknecht, Türkiye'nin Suriye politikalarını eleştiriyor.