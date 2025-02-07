Samanyolu Haber /Dünya / Alman siyasi partilerinin, seçimde Türkiye vizyonu nasıl? /07 Şubat 2025 14:12

Alman siyasi partilerinin, seçimde Türkiye vizyonu nasıl?

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde, siyasi partilerin Türkiye ile ilişkiler konusundaki yaklaşımları dikkat çekiyor. DW Türkçe, partilerin seçim programlarını inceledi.

SHABER3.COM

CDU/CSU: Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) partileri, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir zemin arayışında. Friedrich Merz, Türkiye'nin AB üyeliğinin artık gündemde olmadığını, ancak stratejik işbirliğinin önemini vurguluyor.

SPD: Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçim programında Türkiye'ye yer vermedi. Başbakan Olaf Scholz, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekiyor.

Yeşiller: Yeşiller Partisi, Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek veriyor. Robert Habeck, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirme hedefinde.

FDP: Hür Demokrat Parti (FDP), Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istiyor. Christian Lindner, Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaştığını belirtiyor.

BSW: Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), seçim programında Türkiye'ye değinmedi. Wagenknecht, Türkiye'nin Suriye politikalarını eleştiriyor.

Sol Parti: Sol Parti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik saldırılarını eleştiriyor ve Kürt bölgelerinin özerkliğinin güvence altına alınmasını istiyor.

AfD: Almanya için Alternatif (AfD), Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyor ancak kültürel olarak Avrupa'ya ait olmadığını savunuyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman siyasi partilerinin, seçimde Türkiye vizyonu nasıl? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:25