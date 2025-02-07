Alman siyasi partilerinin, seçimde Türkiye vizyonu nasıl?

SPD: Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçim programında Türkiye'ye yer vermedi. Başbakan Olaf Scholz, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekiyor.
Yeşiller: Yeşiller Partisi, Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek veriyor. Robert Habeck, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirme hedefinde.
FDP: Hür Demokrat Parti (FDP), Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istiyor. Christian Lindner, Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaştığını belirtiyor.
BSW: Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), seçim programında Türkiye'ye değinmedi. Wagenknecht, Türkiye'nin Suriye politikalarını eleştiriyor.
Sol Parti: Sol Parti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik saldırılarını eleştiriyor ve Kürt bölgelerinin özerkliğinin güvence altına alınmasını istiyor.
AfD: Almanya için Alternatif (AfD), Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyor ancak kültürel olarak Avrupa'ya ait olmadığını savunuyor.