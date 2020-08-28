Samanyolu Haber /Dünya / Alman Spiegel dergisi yazdı /28 Ağustos 2020 19:33

Alman Spiegel dergisi yazdı

Almanya'da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi, Alman ordusunun temmuz sonu Türkiye üzerinden yapmak istediği bir uçuşa Ankara'nın izin vermediğini iddia etti.

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Haftalık derginin yeni sayısındaki haberde söz konusu uçuşun Ankara tarafından bloke edilmesi Türk-Alman ilişkilerinde "gerilime yol açan yeni bir skandal" olarak nitelendirildi.

Köln'den havalanan askeri nakliye uçağının Türk hava sahasını kullanmasına izin verilmediğini ve karara gerekçe gösterilmediği belirten Spiegel, bunun üzerine Airbus 310 tipi uçağın üsse geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

ERİVAN'A GİTMEYİ PLANLIYORDU

Haberde, Köln'den havalanan askeri nakliye uçağının, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmeyi planlandığı kaydedildi. 

Misyonun ise Almanya'da eğitim alacak Ermeni askerleri Almanya'ya getirmek olduğu belirtildi. Almanya ve Ermenistan, Afganistan'da beraber görev yapıyor. Bu sebeple askeri alanda işbirliği yapıyor.

Alman askeri kaynakları, Alman ordusuna ait uçağın Türk hava sahasını kullanmasına izin verilmeyip, geri dönmek zorunda bırakılmasının varılacak ülkenin Ermenistan olmasıyla bağlantılı olduğunu iddia etti. 

Dergi, Ermenistan ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye'nin 1915'te 1,5 milyon Ermenin ölümüyle sonuçlanan soykırımı da reddettiğine, Alman Federal Meclisi'nin bunu tanıması üzerine de gerilim yaşandığını belirtti.

DAHA UZUN BİR ROTAYI TAKİP ETMEK MECBURİYETİNDE KALDI

Spiegel, askeri misyon için Ermenistan'a gönderilen nakliye uçağının Türkiye hava sahasını kullanmasına daha sonra da izin verilmemesi üzerine, Alman Hava Kuvvetleri'nin Ağustos ayı ortasında daha uzun bir rota takip ederek Rusya üzerinden Ermenistan'a gittiğini ve Ermeni askerleri eğitim almak üzere Almanya'ya getirdiğini yazdı.

NATO partnerleri arasında prensipte askeri misyon amaçlı uçuşlara izin sorun teşkil etmiyor. 

Alman askeri kaynaklarına göre Ankara'nın bu tavrı "bilinçli provokasyon".
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