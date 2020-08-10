Samanyolu Haber /Dünya / Alman Tabipler Birliği: Önlemler sıkılaştırılsın /10 Ağustos 2020 10:33

Alman Tabipler Birliği: Önlemler sıkılaştırılsın

Alman Tabipler Birliği Başkanı, Almanların korona kurallarında giderek gevşediğini, kendi çevresinde bu salgına yakalanmayanların salgını çok uzakta gördüğü tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

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Alman Tabipler Birliği Marburger Bund Başkanı Susanne Johna, Almanları korona kurallarında giderek gevşemeye karşı uyardı. Küçük bir kesim arasında da kuralları ihlal etme eğiliminin güçlendiğini belirten Johna, 1.5 metre sosyal mesafe, hijyen ve maske mecburiyetine sıkı sıkıya uyulmasını talep etti. “Kamu taşıma araçlarında maskeyi çenesinde taşıyanlara hoşgörü gösterilmesin” diyen Tabipler Birliği Başkanı, bazı insanlara korona tehlikesinin halen geçmediğini hatırlatmak gerektiğini vurguladı.

UZAKTA DEĞİL

Hürriyet'te yer alan habere göre Susanne Johna, “Bazıları bu gerçeği artık hissetmiyor. Çünkü çevresinde bu hastalığa yakalanan yok. Çok uzakta olduğunu sanıyorlar. Ama uzakta değil. Günümüzün en modern tıbbi araçları bile bu hastalığa yakalanan bazılarını kurtarmaya yetmiyor. Bazılarında ise etkileri çok uzun süre devam ediyor” dedi. Okullarda ders esnasında maske taşımayı gerekli bulmadığını söyleyen Susanne Johna, korona vakalarının sıkı sıkıya takip edilmesini istedi. Hastanelerin bulundukları bölge nüfusuna göre plan yapmalarını öneren Susanne Johna, birinci basamakta yoğun bakımda boş yatak kapasitesi tutmak gerektiğini, bu yatakların yüzde 70 ya da 80’inin dolması durumunda ikinci basamağa geçmelerini ve boş yatak sayısını artırmalarını, üçüncü basamakta ise planlanabilir ameliyatları ertelemeleri gerektiğini kaydetti. Tabipler Birliği Başkanı Johna, virüs tespit edilen etkinliklere katılanların evlerde değil, özel yerlerde karantinaya alınmasını istedi.
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