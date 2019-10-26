Samanyolu Haber /Dünya / Alman takımı, 'asker selamı' paylaşan ismi kovdu /26 Ekim 2019 16:48

Alman takımı, 'asker selamı' paylaşan ismi kovdu

Almanya 4. Lig takımlarından Altona 93, sosyal medya hesabından Enver Cenk Şahin'in ve A Milli Futbol Takımı'nın asker selamı verdiği fotoğraflarını paylaşan Furkan Aydın'ı takımdan kovdu.

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HSV ve St. Pauli'den sonra Hamburg'un en büyük üçüncü kulübü olan ve antrenörlüğünü Berkan Algan'ın yaptığı Alman 4. Lig takımı Altona 93'de de asker selamı tartışma yarattı.  

Altona’nın Türk futbolcusu Furkan Aydın, sosyal medya hesabındaki durumlarında Cenk Şahin ve A Milli Takım’ın asker selamı verdiği fotoğrafları paylaştığı için önce Almanya 7. Lig’i olan Bezirksliga'daki B Takım’a gönderildi.

Aydın’ın sözleşmesi, burada bir maç oynadıktan sonra tek taraflı olarak feshedildi. Furkan Aydın’a takımdan kovulduğu ise Berkan Algan tarafından telefonla bildirildi. Konu hakkında açıklama yapan Aydın, “Fransa karşısında aldığımız 1-1'lik beraberlik sonrası sevincimi paylaştım. O anda milli futbolcularımızın asker selamı verdikleri resim, sosyal medyada dolaştığı için onu paylaştım. Başka resim olsaydı onu paylaşırdım” dedi. 

Sözcü'nün aktardığına göre, Cenk Şahin olayından sonra adeta alarma geçen Alman Futbol Federasyonu, asker selamı konusuna müsamaha etmeyeceklerini kulüplere bildirmişti. Furkan Aydın'ın paylaşımı sonrası Altona 93 takımının taraftarları da bu davranışı kulübe ihbar etti.

Kulüp de başarılı futbolcuya, “Biz senden savaşa karşı olduğuna dair net bir açıklama bekliyoruz. Güncel durumu onaylarsan kabullenemeyiz” şeklinde bir mesaj gönderdi.

Mevcut durumda Almanya’da takım bulmasının zor olduğunu da söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, futbola Türkiye’de devam edebileceğini dile getirdi.
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