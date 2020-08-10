Samanyolu Haber /Spor / Alman takımı formasında cami silüeti kullandı /10 Ağustos 2020 20:45

Alman takımı formasında cami silüeti kullandı

Almanya'nın köklü takımlarından Köln, yeni sezon giyeceği formaları tanıttı. Formada şehir silüetinde camiye de yer verildi.

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Kulüp yöneticisi cami silüetiyle ilgili yaptığı açıklamada, Köln Kulübü’nün toleranslı ve saygı dolu toplumsal birlikteliği savunduğunu paylaştı.

Fanatik'in haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, bu sezon giyeceği formalarını tanıttı. Köln, deplasmanda giyeceği kırmızı formalara, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Köln Merkez Camii’nin de silüetine yer verdi.

Köln’ün dünyaca ünlü Dom Katedrali gibi cami silüetinin de formalarda görünmesiyle ilgili kulüpten açıklama da geldi.

Alman ekibinin Medya ve İletişim Direktörü Tobias Kaufmann konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Köln Kulübü’nün toleranslı ve saygı dolu toplumsal birlikteliği savunduğunu dile getirdi.

Tobias Kaufmann, "Nereden geldiğin, neye inandığın, neye sahip olduğun, ne olduğun, nasıl yaşadığın ya da kimi sevdiğin fark etmeksizin Almanya’nın en güzel şehrine hoş geldin" diye konuştu.

Kaufmann ayrıca, takımın her yıl farklı dine mensup birçok taraftarına dini günlerde mesajlar da gönderdiğine değindi. Kaufmann, yaptıkları bu uygulamanın önemli tepkiler aldığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı, Köln Merkez Camii, Avrupa’nın en büyük camisi olarak biliniyor. Türkiye, cami için 40 milyon Eurodan fazla para harcadı. Cami, dokuz yılda tamamlanabildi.
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