Alman turizmcilerden hükümete çağrı

Özellikle salgının ağır darbe vurduğu Alman turizm ve havacılık sektörleri, bu konuda büyük beklenti içerisinde. Merkel hükümetinin seyahat uyarılarını yumuşatarak turizme kapıları yeniden aralaması istenen ülkelerden biri de Türkiye.







DW Türkçe'ye konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "en gözde turizm ülkelerinden biri" olarak nitelendirdiği Türkiye'de tatil yapma imkanının sağlanmasını istediklerini söyledi.





Salgından önce, son olarak da 2019 yılının yaz sezonunda, Alman turistlerin tatilleri için İspanya'dan sonra en çok Türkiye'yi tercih ettiklerini hatırlatan Fiebig, "Türkiye, Almanların da çok sevdiği, son derece çekici bir tatil ülkesi. Bu nedenle seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin Türkiye'ye seyahat imkanı sunabilmeleri büyük önem taşıyor" diye konuştu.





Ancak Almanya'nın salgınla mücadele kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) "riskli bölgeler" listesinde yer alan Türkiye, Alman hükümetinin Covid-19 salgını nedeniyle yurttaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyardığı ülkeler arasında. Alman Dışişleri Bakanlığı, seyahat tavsiyelerine yer verdiği internet sayfasında, "Türkiye Covid-19'dan ağır bir şekilde etkilendi" ifadelerine yer veriyor, "zaruri olmayan, turistik amaçlı seyahatlerden kaçınılması" uyarısında bulunuluyor.





Almanya'da bu yaz tatil yapabilme beklentisinin yüksek olduğunu, Akdeniz ve Türkiye'ye yoğun talep bulunduğunun altını çizen DRV Başkanı Norbert Fiebig ise Almanya'dan Türkiye'nin farklı tatil bölgelerine "güvenli koridorlar" oluşturulması beklentisine vurgu yaptı.





Fiebig, "Geçen yıl Almanya ve Türkiye, Türkiye'deki farklı tatil beldelerine "güvenli koridor" düzenlemesi konusunda anlaşmış, tatil imkanı sağlanmıştı. Bu yıl da gayet tabii salgın imkan tanıdığı ölçüde, bu düzenlemenin uygulanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.





Almanya'daki en büyük turizm şirketlerinden TUI ise Alman hükümetinin seyahat uyarısına rağmen, Türkiye tatili için düğmeye bastı bile.





TUI Sözcüsü Susanne Stünckel, seyahat uyarısına rağmen Antalya'da tatil yapma imkanı sunduklarını açıkladı. Türkiye'nin geleneksel olarak TUI müşterilerinin en sevdikleri tatil ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Stünckel, salgın döneminde müşterilerinin endişe taşımadan tatil yapabilmesini sağlamayı hedeflediklerini, bunun için de Türkiye'ye sundukları seyahatlerde TUI'nin Covid Koruma Sigortası'nın geçerli olacağını belirtti.





Alman ve Türk hükümetleri arasında geçen yıl yaz sezonunda yürütülen yoğun müzakereler sonucunda, Almanya Ağustos'ta Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını "özel düzenleme" ile yumuşatmıştı.





Ankara'nın ısrarlı girişimleri sonucunda Alman hükümeti popüler turizm bölgeleri Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya'da tatile yeşil ışık yakmış, buraya yapılacak seyahatlere ilişkin uyarının, "Türk hükümetinin kapsamlı turizm ve hijyen konseptine harfi harfine uyulması koşuluyla" kaldırıldığını açıklamıştı. Buna karşın, Türkiye'ye seyahat eden herkesten, Almanya'ya dönmeden önceki 48 saat içerisinde Türkiye'de koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirilmişti. Tatil bölgeleri için tanına bu istisna, Türkiye'nin vaka sayılarını Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre raporlamadığı, semptom göstermeyen vakaları istatistiklere dahil etmediği gerekçesiyle geçen yılın Kasım ayında Almanya tarafından kaldırılmıştı.





Alman hükümeti, hem ülke içinde hem de ülke dışına yönelik seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak esnetilmesine dönük çalışmalar yürütüyor. Aşılama çalışmalarına hız kazandırma hedefindeki Alman hükümeti, yaygınlaştırmayı amaçladığı hızlı testler yoluyla da güvenli seyahatlere imkan tanıma arayışında. Bir yol haritasının şekillenmesi halinde, seyahatlere de kapılar aralanabilir.





Almanya'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına istisna getirip getirmeyeceğini ise hem bu çalışmalardan çıkacak sonuçlar hem de önümüzdeki haftalarda Berlin-Ankara hattında yürütülecek müzakereler gösterecek.