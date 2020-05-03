Alman TÜSİAD'ından hükümete uyarı: Çıkış takvimi verin

Almanya’da binlerce seyahat bürosu çalışanı, boş sezlonglar ve bavullarla “ acil destek” çağrısı ile ülke genelinde sessiz eylem yaptı. Alman Parlamentosu ise yine geçtiğimiz günlerde seyahat yasağının 14 Haziran'a kadar uzatılmasını karara bağladı.







Ancak en büyük ses, Almanya'nın TÜSİAD'ı olarak nitelendirilebilecek Federal Alman Sanayicileri Birliği'nden (BDI) yükseldi.





EKONOMİDE KALICI ZARARLAR DOĞAR





Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, BDI Başkanı Dieter Kempf, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, “Koronavirüs önlemleri, Alman sanayisine her hafta çift rakamlı milyarlık zarar veriyor. Böyle bir şeye, hayatın bu şekilde durmasına aylarca dayanamayız. Toplumun refahında ve ekonomide kalıcı zararlar doğar“ dedi.





Siyasetçilerin hedefinin şimdi mümkün olduğunca güvenli ve hızlı bir şekilde iş dünyasına dönüşün yolunu açması gerektiğini belirten BDI Başkanı Kempf, söyle devam etti:





“Şirketlerimiz, sanayimiz, sosyal ve ekonomik hayatın artık ne zaman, hangi şartlarla yeniden başlayacağını bilmek istiyor. En geç Başbakan Merkel'in, eyalet başbakanları ile 6 Mayıs günü yapacağı toplantıdan sonra bunu artık görmek istiyoruz.”





SANAYİCİLER ÖNEMLİ KARARLAR BEKLİYOR





Özellikle, geçen haftalarda önlemlerin gevşetilmesi konusunda beklenenlerin olmaması, turizm, gastronomi ve okullar için net bir plan sunulmaması, gözlerin 6 Mayıs'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapılacak toplantıya çevrilmesine neden oldu. Şimdi Alman sanayi devleri, bağlayıcı ve önemli kararlar bekliyor.





Bu beklentilerini en sert şekilde duyuran Kempf, işverenler olarak çalışma hayatının sorunsuz ve sağlık kurallarına uygun şekilde yeniden başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, yeni çalışma şartlarının, mesai koşullarının, vardiya değişimlerinin, iş yerindeki koruyucu elbiselerin de ayarlanacağını vurguladı.





Bu şartlar gerçekleşir ve hızlı bir açılım olursa bile, Alman ekonomisinin eski hale gelmesinin ancak 2022'yi bulabileceği belirtiliyor.