Samanyolu Haber /Gündem / Alman usulü Türkiye'de tutmadı /10 Mart 2020 11:31

Alman usulü Türkiye'de tutmadı

Alman firması Flixbus’a satıldıktan sonra muavin uygulamasını kaldıran Kamil Koç, yolculardan gelen tepkiler üzerine uzun hatlarında yeniden muavin çalıştırmaya başladı.

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Avrupa’nın en hızlı büyüyen seyahat girişimlerinden birisi olan Alman firması Flixbus, geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren Kamil Koç’u satın almıştı. Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Türkiye’ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen tepkiler üzerine geçen hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

 ‘Yolluk eskide kaldı’

Kararı değerlendiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, şunları söyledi:

“Bu şekilde rekabet olamayacağını biz en baştan kendilerine söyledik, ‘Alman sistemi’ Türkiye’de tutmaz dedik. Eskiden otobüslerde buzdolabı yoktu, yanımıza yolluk alır otobüse binerdik. Şimdi yolcu lüks hizmete alıştı. Saatlerce yol giderken siz bir su istemez misiniz? Muavinsiz nasıl olacak? Otobüse bindiğinizde inerken, valizinizi nasıl bagaja koyacaksınız? Koltuk numarasını da kaldıracaklardı ama hepsinden vazgeçmişler. Uygulamayla fiyat kıracaklardı ama, çok tepki alıyorlardı. Sonunda dediğimize geldiler.”
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