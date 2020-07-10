Samanyolu Haber /Gündem / Alman Uzmandan çarpıcı açıklama:Virüs kalıcı, ikinci, üçüncü dalga gelir /10 Temmuz 2020 13:43

Alman Uzmandan çarpıcı açıklama:Virüs kalıcı, ikinci, üçüncü dalga gelir

Almanya’da korona vakalarının gerilemesi kamuoyunda ‘Virüs zayıflıyor’ duygusu uyandırırken, virolog Hendrik Streeck’in açıklamaları korkuttu. Almanya’nın önde gelen virologlarından Hendrik Streeck, “Ben ikinci, üçüncü dalganın geleceğini hesap ediyorum” dedi.

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Almanya’da korona vakalarında düşüş, ekonomik yardımlarla ekonominin yeniden atağa geçme çabaları iyimser bir hava yaratırken, virologlar kamuoyunda virüsün geçip gideceği algısına karşı uyarılarını devam ettiriyor. Almanya’nın sayılı virologlarından Hendrik Streeck, “Ben ikinci, üçüncü dalganın geleceğini hesap ediyorum. Biz virüsü toplumdan tamamen uzaklaştırdık fikrinden vazgeçmeliyiz. Virüs halen burada ve kalıcı. Virüs bizim günlük hayatımızın bir parçası olacak. Virüsle yaşamasını öğrenmeliyiz” dedi. Alman televizyon kanalı ZDF’de Maybrit İllner’in sunduğu açık oturuma katılan Streeck, Gütersloh’ta et fabrikasında patlayan korona vakaları benzeri vakaların her zaman çıkabileceğini ve mümkün olduğunu söyledi.


ABD’nin korona krizinin merkez üssü haline gelmesinin ekonomisi ihracata dayalı Almanya için ne anlama geleceği tartışılan programda Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Bir ülkenin salgınla boğuşması, sadece o ülke için değil, hepimiz için kötü” dedi. Altmaier, dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin nezle olmasından diğer ülkelerin de payını alacağını söyledi. Hendrik Streeck, ABD’de hastalık durumunda maaş ödenmediğini, insanların hasta hasta işe gittiğini ve virüsün yayılmasında bunun önemli rolü bulunduğunu belirtti. ABD’ye salgının erken geldiğini, insanların hafif belirtileri ciddiye alıp doktora gitmediğini belirten virolog Streeck, bunun kötü sonuçlara yol açtığını vurguladı.
BİZİM İÇİN ŞANS
Ekonomi uzmanı Monika Schnitzer ise ABD’nin koronavirüs salgını nedeniyle kalifiye iş gücü göçü için vizeyi durdurduğunu, bunu Almanya’nın bir şans olarak görüp yararlanması gerektiğini kaydetti. Schnitzer, ABD’nin dünyanın en iyi beyinlerini ülkeye çekerek başarılı olduğunu, şimdi bu beyinlerin vize engeline takıldığını, Almanya’nın bu beyinlerin en iyisini ülkeye çekmek için kampanya yapmasını istedi.
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