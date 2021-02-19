Samanyolu Haber /Gündem / Alman Uzmanlardan ilginç araştırma: Başka hastalık değil korona öldürüyor! /19 Şubat 2021 15:21

Alman Uzmanlardan ilginç araştırma: Başka hastalık değil korona öldürüyor!

Hamburg Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, koronavirüse yakalandıktan sonra ölenlerin, ölüm nedeninin yine koronaya bağlı olduğunu ortaya koydu.

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Koronavirüs ölümleriyle ilgili istatistikler uzun zamandandır tartışma konusu olmuştu. Özellikle ölümlerin nedeninin yüzde 100 koronavirüsü mü olduğu yoksa virüsün bulaşmasından sonra başka bir hastalığın mı ölüme sebebiyet verdiği tartışılıyordu. Hamburg Üniversitesi koronavirüse yakalandıktan sonra ölen 735 insan üzerinde inceleme yaptı. Buna göre ölümlerin büyük çoğunluğunun nedeninin doğrudan koronavirüse bağlı olduğu ortaya çıktı. Yapılan otopside 635 hastanın ölümünün koronaya bağlı ve 76 yaşının üstündekiler olduğu kaydedildi. Ölenlerin bazılarında ise mutasyonlu virüs görüldü.
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