Samanyolu Haber /Gündem / Alman vatandaşına 6 yıl 3 ay hapis cezası /13 Eylül 2019 22:52

Alman vatandaşına 6 yıl 3 ay hapis cezası

15 Temmuz'dan sonra Türkiye’de tutuklanan ilk Alman vatandaşı hakkında mahkeme kararı açıkladı. 51 yaşındaki Alman kadının 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildiriliyor.

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Türkiye'de "terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan bir Alman vatandaşı altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Süddeutsche Zeitung gazetesiyle Batı ve Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumları'nın ortak haberine göre, Karaman'da görülen davada mahkeme, Alman vatandaşı olan sanığın hapsine hüküm verdi.

51 yaşındaki Türk kökenli kadının sadece Alman vatandaşlığının bulunduğu, 20 yılı aşkın bir süre Güney Almanya'da yaşadığı, ancak kocasının ölümünden sonra 2013 yılında Türkiye'ye döndüğü bildiriliyor.

15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra gözaltına alınan kadın, darbenin ardından tutuklanan ve kamuoyuna yansıyan ilk Alman vatandaşı olmuştu.

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Alman vatandaşı kadın, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle Eylül 2016'da serbest bırakılmış ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen sanığa adli kontrol şartı konmuştu.

Temyiz sonuçsuz kalırsa Alman vatandaşı hapis yatacak

Süddeutsche Zeitung gazetesiyle Batı ve Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumları'nın ortak haberinde, Karaman'daki mahkemenin Aralık 2018 sonunda sanığı suçlu bulduğu, ancak kararın kamuoyuna açıklanmadığı belirtiliyor. Bir üst mahkeme tarafından onanan karara karşı temyiz yolunun da sonuçsuz kalması durumunda Alman vatandaşının hapse gireceği kaydediliyor.
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