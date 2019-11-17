Samanyolu Haber /Dünya / Alman vatandaşlığı için eyalet bazında devrim niteliğinde karar /17 Kasım 2019 19:09

Alman vatandaşlığı için eyalet bazında devrim niteliğinde karar

Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya (NRW) ve Bayern eyaletleri, 2020 yılı sonu itibariyle Alman vatandaşlığına geçiş başvuru işlemlerinde online olarak yapılacak.

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Almanya’nın ekonomik anlamda en güçlü iki eyaleti, Alman vatandaşlığına geçişte devrim niteliğinde bir karar aldı. Buna göre Alman vatandaşı olmak isteyenler, online olarak sisteme giriş yapacak, vatandaşlık ile ilgili şartların hangilerini sağladığını ve eksik kalan hususları internet üzerinden öğrenebilecek. Gerekli şartların sağlanması durumunda online olarak vatandaşlığa başvuru yapılabilecek. Böylelikle şu anda vatandaşlığa geçmek için belediyelerde yürütülen bürokratik işlemlere ihtiyaç kalmayacak.

SİYASİ MÜLTECİLER İÇİN ŞARTLAR

İltica başvurusu kabul edilerek 3 yıllık oturum hakkı elde eden siyasi mülteciler için vatandaşlığa kabul şartları şunlar:

*İlk iltica başvurusu yapıldığı günden itibaren 6 yıl dolması.
*Herhangi bir suça karışmamış olmak.
*En az B1 dil sertifikası sahibi olmak.
*Devletten yardım almamak.
*Vatandaşlık testinde başarılı olmak.
*Entegrasyon sürecini tamamlamak.
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