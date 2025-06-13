Alman vatandaşlığına başvurular rekor kırdı, sistem tıkandı

Mediendienst Integration'un Almanya'nın en yüksek nüfusa sahip şehirlerinde yaptığı ankete göre 37 şehirde henüz sonuçlandırılmamış başvuru sayısı yaklaşık 220 bin.





Sonuçlanması bekleyen başvurulara ilişkin verileri paylaşan 37 şehirden 30'unda birikmiş başvurular bir önceki yıla kıyasla artış kaydetmiş. Biriken ve daha sonuçlandırılması gereken başvuru sayısının Münih ve Heidelberg'de yaklaşık yüzde 85 oranında arttığına dikkat çekiliyor.





Göç konularında araştırmalar yürüten Mediendienst Integration adlı kuruluşun anketine göre Alman vatandaşlığına yoğun ilgi büyük şehirlerde başvuruların rekor düzeyde birikmesine yol açtı.DW Türkçe'de yer alan habere göre 2024 yılında 292 bin kişinin Alman vatandaşlığına geçtiğine, bunun bir önceki yıla göre yüzde 46'lık bir artışa karşılık geldiğine işaret eden kuruluş, yoğun talep nedeniyle henüz sonuçlanmamış başvurular olduğuna, Alman vatandaşlığına geçeceklerin oranın daha da artacağına dikkat çekti.Bu arada Almanya'nın 47 kentinde sadece geçen yıl vatandaşlık için başvuranların sayısının yaklaşık 211 bin 400 oldu.En çok başvurunun sırasıyla 44 bin kişi ile Berlin'de, 20 bin 600 kişi ile Münih'te, 19 bin 800 kişi ile Hamburg'da ve 11 bin 300 kişi ile Bremen'de yapıldığına dikkat çeken araştırma kuruluşu, Berlin ve Aachen'da başvuranların sayısının 2,5 kat, Münih, Bremen, Chemnitz ve Krefeld'de ise iki kat arttığı bilgisini paylaştı.Neredeyse tüm şehirlerde Alman vatandaşlığa geçmek için en çok başvuru yapanların başında Suriyeliler yer alıyor. Suriyelileri, Türkiye ve Irak vatandaşları izliyor.Mediendienst Integration'a bilgi veren resmi makamlar, biriken başvurulara hızla yanıt vermek için önlemler alındığını söylüyor. Buna göre örneğin Bremen, Duisburg ve Karlsruhe başvuruları inceleyen personel sayısını iki kat, Leipzig gibi bazı kentler de beş kat arttırdı.Yoğun talep nedeniyle uzun bekleme sürelerine dikkat çeken araştırma kuruluşu, vatandaşlığa geçiş başvurusunu yapmak için randevu almanın da kolay olmadığına işaret ediyor.Bazı kentlerde başvuru randevusu almak için bir yıl beklenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor, bu nedenle bazı şehirlerde daha 2023 yılında yapılmış başvuruların incelenmekte olunduğu belirtiliyor.