Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı iki kat arttı

Almanya'da 2024 yılında vatandaşlık alan Türklerin sayısında büyük artış yaşandı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) yayımladığı verilere göre, geçen yıl Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 110'luk artışla 22 bin 525 oldu. 2023'te bu rakam 10 bin 735 olarak açıklanmıştı. Bu artış oranı, Almanya'da vatandaşlığa alınan topluluklar arasında en yüksek mutlak artış olarak kayda geçti.





DW Türkçe'nin haberine göre 2024 yılında toplamda 291 bin 955 yabancı ülke vatandaşı Alman vatandaşlığına geçerken genel artış oranı yüzde 46 oldu. Bu, vatandaşlığa geçiş istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık vatandaşlık kazanımı olarak dikkat çekti.





Vatandaşlığa kabul edilenler arasında 83 bin 150 kişi ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Onları 13 bin 545 kişi ile Irak, 12 bin 980 ile Rusya uyruklular izledi.