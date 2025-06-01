Alman vatandaşlığına geçişte rekor

Almanya'da geçen ay başında iktidarı devralan yeni Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonu göçü ve vatandaşlığa geçişi zorlaştırma yönünde adımlar atarken, geçen yıl Alman vatandaşlığına geçişte yeni bir rekor kırıldığı bildirildi.





Almanya'da 2000'den beri tutulan kayıtlara göre, geçen yıl şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok yabancı uyruklu vatandaşlığa kabul edildi.





"Welt am Sonntag" gazetesinin haberine göre, 16 eyalete sahip ülkedeki 13 eyalette 2024'te 249 bin 901 kişi Alman pasaportu aldı. Bir önceki yıl bu sayı bütün Almanya genelinde 200 bin 95 olmuştu ki o da o tarihteki rekordu. Yabancı sayısının Batı'ya göre görece düşük olduğu doğu eyaleti Saksonya-Anhalt ile Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein ise bu alandaki verilerini henüz açıklamadı.





Dağılan üçlü koalisyonun İçişleri Bakanı Sosyal Demokrat Nancy Faeser ve partisi için vatandaşlık yasasında geçen yıl yürürlüğe giren reform, Almanya'yı "modern bir göç ülkesi" yapacaktı.Dağılan üçlü koalisyonun İçişleri Bakanı Sosyal Demokrat Nancy Faeser ve partisi için vatandaşlık yasasında geçen yıl yürürlüğe giren reform, Almanya'yı "modern bir göç ülkesi" yapacaktı.





Vatandaşa geçişteki artışın nedeni ne?

Alman Şehirler Birliği Genel Müdürü Helmut Dedy, konuyla ilgili haberi yapan Welt gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Yeni Vatandaşlık Yasası ile vatandaşlık başvurularının sayısı önemli ölçüde arttı, çünkü vatandaşlık artık Almanya'da beş yıllık ikametten sonra mümkün" diye konuştu. Dedy, 2015 ve 2016 yıllarındaki büyük göç hareketliliği döneminde gelen birçok kişinin şimdi Alman olmak için başvurduğunu belirtip, önceki hükümetin çifte vatandaşlığı mümkün kılmasının da bu artışta önemli rol oynadığını belirtti. Dedy, "Artık her durumda önceki vatandaşlığın terk edilmesinin gerekmemesi daha fazla kişiyi Alman vatandaşlığına başvurmaya motive ediyor. Birçok federal eyaletin verilerine göre, özellikle Suriye ve Türk vatandaşları büyük oranda vatandaşlığa geçti" diye konuştu.





"Turbo Vatandaşlık" uygulaması ve gerçekler

Vatandaşlığa kabul edilenlerin çoğu, yasal olarak gerekenden daha uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Örneğin, güneydeki zengin eyaletlerden Baden-Württemberg'de vatandaşlığa kabul edilenlerin ortalama ikamet süresinin 14,1 yıl olduğu bildirildi. Buna karşılık, üç veya dört yıl ikametten sonra gerçekleşen "turbo vatandaşlık" olarak adlandırılan ve muhafazakarlarla sağcılar tarafından eleştirilen uygulama ise iddia edildiği şekilde pratiğe yansımadı.





Rheinland-Pfalz Eyaleti'nde 20, Baden-Württemberg'de 16, Aşağı Saksonya'da dört, Hamburg'da üç, Thüringen'de "üçten az" kişi turbo vatandaşlıktan faydalanırken, Bremen Eyaleti'nde bunun hiç kayda geçmediği açıklandı. Sadece Berlin Eyaleti'nde 382 "hızlandırılmış vatandaşlık" ile üç haneli bir sayıya ulaşıldı.





Eleştiriler ve sertleşme talepleri

Alman Bölgeler Birliği Başkanı Achim Brötel (CDU), "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, "Turbo vatandaşlık, sembolik politikanın somut yaşam gerçekliğiyle örtüşmek zorunda olmadığının güzel bir örneği" dedi. Brötel, "Özellikle geçimini bağımsız olarak sağlama ve gerekli Almanca bilgisi" şartlarının makul gerekçeler olup çıtayı yüksek tuttuğuna da dikkat çekti. Ona göre gelecekte de vatandaşlık için bu böyle kalmalı.





"Turbo Vatandaşlık" geri alınıyor

Dağılan üçlü koalisyon hükümeti, çifte vatandaşlığı da mümkün kılan yeni vatandaşlık reformu çerçevesinde hızlandırılmış vatandaşlığa geçişi mümkün kılmış, söz konusu uygulama Haziran 2024 sonunda yürürlüğe girmişti. O tarihten beri ülkedeki yabancılar, diğer tüm şartların yanı sıra, özellikle iyi okul veya mesleki başarı ile toplum için gönüllü çalışma yapma gibi " ülkeye ayak uydurma konusunda özel başarılar sergilediyse, sadece üç veya dört yıl sonra vatandaşlığa kabul edilme hakkına kavuşuyor. Ancak iktidarı yeni devralan Hıristiyan Birlik-SPD koalisyonu, söz konusu proje SPD'nin projesi olmasına rağmen, düzenlemeyi kaldırmayı planlıyor. Kabine geçen Çarşamba yaptığı toplantıda ilgili tasarıyı onayladı.