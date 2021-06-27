Samanyolu Haber /Dünya / Alman vatandaşlığına yeni düzenleme: Yabancı ve yahudi karşıtıysanız... /27 Haziran 2021 11:16

Alman vatandaşlığına yeni düzenleme: Yabancı ve yahudi karşıtıysanız...

Federal Meclis’in aralıksız olarak 15.5 saat süren oturumunda, Alman Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik içeren tasarı kabul edildi. Böylece Yahudi ve yabancı düşmanı, ırkçı motifli suç işleyip de cezaya çarptırılanların Alman vatandaşı olmalarına izin verilmemesi kesinleşti.

SHABER3.COM

Alman vatandaşlığını almak isteyen yabancıların Yahudi düşmanı bir tutum sergileyip sergilemediklerini saptamak için özel hazırlanmış bir testten geçirilmesi de yeni yasal düzenlemede yer aldı. Aşırı sağ, ırkçılık, Yahudi ve İslam düşmanlığına karşı mücadele çerçevesinde suç işleyenlere verilecek cezaların artırılması da karara bağlandı.

HAMAS VE PKK FLAMASI TAŞIMAK SUÇ

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, özellikle sosyal medya yoluyla başka dinden ve milliyetten olan insanlara karşı kışkırtanlar ile kin ve nefret yayanların, ‘düşman listesi’ yayınlayanların daha ağır cezaya çarptırılması yönündeki kararın yerinde olduğunu söyledi. Maraton oturumda, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘terör listesi’nde yer alan Hamas ve PKK gibi terör örgütlerinin flamalarının gösterilerde taşınması da suç kategorisine alındı. Bu kurallara uymayanlar hakkında derhal suç duyurusunda bulunulması da yeni yasal düzenlemede yer aldı.
Öte yandan fuhuşa zorlamanın engellenmesi için de caydırıcı nitelikli bir dizi cezai önlemler karara bağlandı. Fiziksel şiddet kullanarak ve tehdit yoluyla fuhuşa zorlayanların daha ağır cezaya çarptırılması, gönüllü olarak fuhuşu bırakmak isteyenlere maddi destek verilmesi karara bağlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman vatandaşlığına yeni düzenleme: Yabancı ve yahudi... Sonraki Haber >>

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:25