Samanyolu Haber /Dünya / Alman ve Türk dışişleri bakanları arasında gerginlik /29 Temmuz 2022 21:11

Alman ve Türk dışişleri bakanları arasında gerginlik

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası ikili basın toplantısında konuştu.

Alman ve Türk dışişleri bakanları arasında gerginlik

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyona karşı çıktıklarını ve tutuklu Osman Kavala konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara Türkiye’nin uyması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşının AİHM kararlarına uyulmasına çağrısına 'Osman Kavala'nın Avrupa tarafından fonlandığını ve Türkiye'ye karşı kullanıldığını' söyleyerek cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, "(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, "Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan AB ülkesi diye sahip çıkmak doğru bir şey değil" dedi.

Alman Bakan Baerbock, Suriye'ye yapılacak operasyonun yeni acıların yaşanmasına neden olacağını ve IŞİD'le mücadeleye zarar vereceğini öne sürdü. Çavuşoğlu ise 'IŞİD ile gerçekten mücadele etmek istiyorsanız, Türkiye gibi sahaya inersiniz" dedi.  

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