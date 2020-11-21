Alman vekiller harekete geçti: Türkiye’ye karşı silah ambargosu teklifi

Almanya'da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimlerini gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı alınması için meclise birer teklif sundu.

Sol Parti’nin hazırladığı ve “Türkiye’ye silah yok” başlıklı teklif bu hafta Federal Meclis’e gönderildi. Önümüzdeki hafta da meclis gündemine alınması bekleniyor. Her iki partinin çoğunluğu sağlamaları zor olsa da, sunulan tekliflerle konu Federal Meclis’in gündemine taşınmış oldu.





Sol Parti’nin hazırladığı ve meclise önceki gün gönderilen teklifte, Ankara’nın modern silah sistemlerine sahip olmak istediği, geniş ve bağımsız bir askeri endüstri inşaa etmeyi hedeflediği, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan büyük cihazların imalatı ile savaş tankı, uçağı, orta menzilli füze, insansız hava aracı (İHA) ve denizaltı üretim kapasitesini genişletmeyi amaçladığı vurgulanıyor.





9 YILDA 33 ASKERİ İHRACAT





DW Türkçe’nin aktardığı teklifte, federal hükümetin onayladığı askeri ihracat izinleri sayesinde Alman şirketlerin Türkiye’ye 12 milyon 800 bin euro değerinde parça ve donanım sattığını ve bu sayede Türkiye’nin bir İHA donanması kurduğu belirtiyor. 2009-2018 yılları arasında verilen 33 satış onayı ile yollanan malzemelerin askeri İHA donanımında kullanılan türden olduğu savunuluyor. Sol Parti, teklifinde “Ankara’nın Türkiye’nin güneydoğusunda Kürtlere yönelik yürüttüğü savaşta, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde ve Libya’da askeri İHA’lar kullandığını kaydedip aynı şekilde Dağlık Karabağ’da da Türk askeri İHA’ların görev aldığına dair raporlar bulunduğunu” öne sürüyor.





GAZ FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER





Sol Parti’nin hazırladığı teklifte, özellikle yaz aylarında Yunanistan-Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki gaz arama faaliyetleri ve kıta sahanlığı tartışması nedeniyle artan tansiyona dikkat çekiliyor ve Türkiye’nin bu çalışmalarında savaş gemilerini de görevlendirdiği belirtiliyor.