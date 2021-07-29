Alman yargısı, Facebook'un paylaşım silmesini haksız buldu

Türkiye'de iktidarın yeni hazırlanan sosyal medya yasasında örnek alacağı iddia edilen Almanya'da yargıdan Facebook aleyhinde dikkat çekici bir karar geldi. Federal Adalet Mahkemesi (Yargıtay), bir kullanıcının paylaşımını ırkçılık gerekçesiyle kaldırıp hesabını engelleyen Facebook'u haksız buldu. Karara gerekçe olarak, Facebook'un kullanıcıya önceden haber vermemesi ve bir gerekçe göstermemesi gösterildi.







Kararın ardından, Facebook'un nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da kaldırdığı paylaşımları yeniden açması gerekiyor.





Dava konusu olan paylaşımda bir kullanıcı 'İslamcı göçmenlerin Almanya'da dokunulmazlık içinde suç işlediğini' öne sürüyor ve yetkilileri göreve çağırıyordu. Facebook bu paylaşımı, ırkçılık ve nefret söylemi olarak değerlendirip topluluk kurallarını ihlal ettiğine kanaat getirmiş ve kaldırmıştı.





'HABER VERİLMEDİ, TEMYİZ HAKKI TANINMADI'





Mahkeme ise üç sayfalık kararında, Facebook'un kullanıcıya en azından geriye dönük olarak olsa bile haber vermediği, hesabı engelleyeceğini bildirmediği, bunun için bir gerekçe göstermediği ve bir temyiz süreci işletmediği belirtildi. Kararda, Facebook'un topluluk kuralları ihlalleri nedeniyle paylaşımları silme ve hesapları engelleme adımlarının Almanya'da 'geçersiz olduğu' ifadeleri yer aldı.





Nefret söylemini kendi yasalarında suç sayan ve eylül ayındaki genel seçim öncesinde sosyal medyada kötü niyetli paylaşımların önüne nasıl geçileceğini tartışan Almanya'da bu mahkeme kararının durumu daha da karmaşık hale getirebileceği belirtildi.





Facebook'tan yapılan açıklamadaysa, kararın gözden geçirileceği belirtilip "Nefret söylemine sıfır toleransımız var ve bunu Facebook'tan kaldırmaya bağlıyız" dedi.