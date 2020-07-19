Alman yetkili: Virüsü kontrol altına aldık, normalleşme çalışmaları sürüyor

Doktor da olan Braun, gribe göre daha hızlı bulaşıcı özelliğe sahip olan virüse karşı insanların iyi bir savunma sistemine sahip olmadığını belirtti.

Hürriyet'in haberine göre Bild am Sonntag gazetesine konuşan Braun, şunları söyledi: “Korona çok açık şekilde gripten daha hızlı bulaşıyor. Amerika ve Brezilya’da durumu gördük. Eğer ciddi önlemler alınmazsa, sağlık sistemi bu yükü kaldıramayabilir. Eğer iyi bir hijyen konsepti hazırlanırsa, büyük katılımlı etkinlikler yapılabilir. Toplum için kültür etkinlikleri çok önemli. Özellikle de böylesi krizlerde. Bu yüzden konser, opera ve tiyatro gibi etkinlikler dikkatli olunması durumunda gerçekleşebilir. Spor karşılaşmaları içinde bu söylediklerim geçerli. Sosyal mesafeyi koruma ve hijyen kurallarına uymak şartıyla maçlara seyirci alınabilir. Statların tam olarak doldurulmaması lazım. Aynı şekilde boş olduğu izlenimi de verilmemeli.”







‘OKULLAR HİJYENİ SAĞLAMALI’





“Tüm Almanya’da tatil sonrası okullardaki faaliyetlerin normal sürmesini sağlamalıyız. Devlet, öğrenciler için gerekli eğitim olanağını sağlamak zorunda. Okullar ve yuvalar anne ve babaların çalışmalarında önemli fonksiyona sahip. Tüm öğrenciler için güvenilir okul sistemini amaçlıyoruz. Okullar hijyen konseptini sağlamalı. Örneğin enfeksiyon tespit edildiğinde bulaşma sadece bir sınıfla sınırlı olmalı, tüm okula yayılmamalı. Sınıf karantinaya alınmalı. Sosyal mesafenin korunması ve maske takılması enfeksiyonla mücadelede ve korunmada temel iki önlem. Eğer bu önlemler alınmazsa, üç günde vaka sayısı üç katına çıkabilir. Ancak aşı bulununca normal sisteme dönebiliriz. Çok sayıda aşı adayı klinik denemeler aşamasında. Hastalar üzerinde deneniyor. Yeni yılın başlarında etkili bir aşıya sahip olacağımız konusunda iyimserim. Ama bunun sözünü kimse veremez. Çok sayıda kişinin hastalığa yakalanacağı gerekçesiyle hastanelerde yataklar boş tutuldu. Bu doğru bir karardı. Ancak şimdi korkularından dolayı doktora gitmeyen ve ameliyat olamayanlar var. Benim insanlara çağrım; kim hastaysa doktora gitsin, kimin ameliyatı zorunluysa ameliyat olsun.”