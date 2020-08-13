Alman yetkili: Rus aşısını alırız ama bir şartla...

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz, basın brifinginde, “Genelde bir ilaç şirketi, eğer bir pazara girmek istiyorsa ve erişim talep ediyorsa bu verileri açıklamak zorunda” diye açıkladı.







Rusya Sağlık Bakanlığı, geçen Salı günü, Gamaleya Enstitüsü ve Rusya Doğrudan Yatırım Şirketi tarafından geliştirilen koronavirüse karşı ilk aşının tescil edildiğini duyurmuştu. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşının gereken tüm kontrollerden geçtiğini ve kalıcı bağışıklık oluşturduğunu öne sürmüştü.





Rusya’dan gelen aşı açıklamasını şüpheyle karşılayan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilk yeni aşının ortaya çıkmasına sevineceğini, ama Sputnik V’in yeterince test edilmediğini, özellikle de Avrupa’da aşının yaygın kullanıma girmesi için gereken klinik testlerinin üçüncü kademenin yapılmadığını söylemişti.





Gamaleya Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik’e açıklamasında, sivil dolaşımın, üçüncü aşama olacak koşullarda çözüme kavuşturulacağını söyledi. Aşının sivil dolaşımda kullanılması sürecinde paralel olarak gözlemin yapılacağını belirten Gintsburg, insanlarda herhangi yan etkisinin ortaya çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı’nın izni geri çekme yetkisine sahip olduğunu kaydetmişti.