Almanlar AFD'nin kapatılmasını desteklemiyor

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın çoğunluğunun aşırı sağ parti Almanya için Alternatif'in (AfD) kapatılmasına karşı çıktığını ortaya koydu.





DW'nin haberine göre, araştırma şirketi Allensbach Enstitüsü tarafından yapılan ve sonuçları Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yayımlanan ankete göre AfD'nin kapatılmasına destek verenlerin oranı yüzde 27'de kaldı. Katılımcıların yüzde 52'si böyle bir hamleye karşı olduğunu dile getirdi.





Almanya'da "aşırı sağcı radikal örgüt" olarak iç istihbarat kurumunun takibi altındaki partinin demokrasiye zarar verdiği gerekçesiyle kapatılması tartışılıyor. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) bu yönde adım atmaya istekli, ancak kardeş partiler Hristiyan Demokrat Birlik ile Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CDU/CSU) oluşan Birlik Partileri yasal güçlüklere işaret ederek bu konuya daha temkinli yaklaşıyor.





Ankete göre, AfD'nin kapatılmasına karşı çıkanların oranı, partinin en güçlü olduğu Almanya'nın doğusunda yüzde 65'e çıkıyor. Batı eyaletlerinde ise kapatmaya itiraz edenlerin oranı yüzde 45 seviyesinde.





4-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırmasına, bin 54 kişinin katıldığı bildirildi. Partinin kapatılmasına itiraz farklı şekillerde gerekçelendiriliyor. En önemli tema ise katılımcıların tanıdıkları arasında AfD'ye oy verenlerin bulunması oldu. Kapatma aleyhine görüş bildiren Doğu Almanya'dakilerin yüzde 88'i, Batı'dakilerin ise yüzde 67'si tanıdıkları arasında AfD destekçileri bulunduğunu söyledi.





Katılımcıların, AfD'yi destekleyen tanıdıklarına bakışı, partinin kendisine yönelik tutumlarından oldukça farklı. Halkın yüzde 54'ü AfD'yi aşırı sağcı radikal bir örgüt olarak görürken, tanıdıkları AfD seçmenlerini aşırıcı görenlerin oranı sadece yüzde 5.





Ayrıca siyasi yelpazedeki diğer partilerin, sırf karşısında zorlandıkları için rakiplerinden kurtulmak istediğini düşünenlerin oranı da yüksek.





Yasağın "istenen sonucu" getirip getirmeyeceği de katılımcılar tarafından sorgulandı. Ankette "AfD'nin yasaklanması durumunda benzer görüşlere sahip yeni bir parti hızla kurulur" diyenlerin oranı yüzde 54 oldu.





AfD'nin yasaklanması için hükümet veya parlamentonun talepte bulunması gerekiyor. Sonrasında yasak kararını verecek kurum ise Anayasa Mahkemesi.





Avrupa Birliği'ne (AB) kuşkuyla bakan, göç ve İslam karşıtı AfD aynı zamanda yeşil enerji projelerine de itiraz ediyor. Son yıllarda Alman ekonomisinin içinde bulunduğu kriz ve göçmen kökenli kişilerin karıştığı suç olaylarının sıklıkla gündeme gelmesinin de etkisiyle, partiye toplumdaki destek artmış durumda.





AFP