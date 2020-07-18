Samanyolu Haber /Gündem / Almanlar, Alman turistlerden şikâyetçi /18 Temmuz 2020 10:55

Almanlar, Alman turistlerden şikâyetçi

Korona salgını nedeniyle bu yaz Almanların büyük çoğunluğu kendi ülkesinde tatil yapmayı tercih etti. En gözde yerler vahşi romantik manzarasıyla Alp Dağları eteğindeki beldeler. Ancak Almanlar, Alman turistlerden şikâyetçi.

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Korona salgını nedeniyle yurt dışında tatil yerine ülke içinde tatil yapan Almanların en çok akın ettiği tatil yerlerinin başında Bavyera Eyaleti’nin Alpler bölgesi geliyor. Alpler vahşi romantik manzarası ve dağların arasındaki gölleriyle tatilcilerin gözdesi. Alpler eteğindeki köy ve kasabalar, dağ evleri, kamp yerleri ve göl kenarları Alman tatilcilerle dolup taştı. Köy yollarında uzun kuyruklar, kaçak kamp ve çadırlar, atılan çöpler bölge sakinlerini isyan ettirdi. Bavyera Eyaleti’nin Berchtesgaden milli parkında ateş yakmak, çadır kurmak veya kamp yapmak yasak. Ancak kamp yerleri, dağ evleri, pansiyonlar dolduğu için tatilciler kaçak çadırlar kuruyor veya kamp yapıyor. Buralarda umumi tuvaletler olmadığı için tatilciler doğayı tuvalet olarak kullanıyor.
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