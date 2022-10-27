Samanyolu Haber /Dünya / Almanlara Aralık'ta gaz faturası yok /27 Ekim 2022 21:48

Almanlara Aralık'ta gaz faturası yok

Yaşanan küresel gelişmeler sonrasında adeta tavan yapan enerji fiyatları faturalara da yansırken, Almanya'da bu duruma karşı yeni bir adım atıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji fiyatları da adeta tavan yapmıştı.

Rusya'nın batılı ülkelere olan gaz akışını kesmesinin de etkisiyle şişen faturalara çözüm bulmak adına Almanya'da bu duruma karşı yeni bir adım atıldığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Almanya'da Federal Hükümet, doğal gaz aboneleri için milyarlarca avro değerinde bir acil yardım programı başlatıyor. Buna göre gaz müşterileri aralık ayında taksit ödemelerinden muaf tutulacak.

Konuyla ilgili düzenleme için Ekonomi Bakanlığı departmanlar arası koordinasyonu başlattı. Böylece hükümet tarafından atanan Gaz Uzmanlar Komisyonun önerilerinin uygulanması için ilk adım atılmış olacak.

"Acil yardımın paketinin" 2022 yılında artan enerji faturalarını telafi etmesi ve önümüzdeki ilkbaharda planlanan gaz fiyatı freninin devreye girmesine kadar geçen süreyi kapatması bekleniyor. Kiracılar, yıllık faturalarının bir parçası olarak alacakları yardımların tahmini miktarı hakkında ilgili bilgilendirilecek.

Hükümet kaynaklarına göre, uygulama birkaç milyar avroya mal olacak. Finansman, yeni kurulan Ekonomik İstikrar Fonu'ndan sağlanacak. Federal Hükümet, 200 milyar avroya varan bu fon ile yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve şirketlere sonuçlarını hafifletmek istiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanlara Aralık'ta gaz faturası yok Sonraki Haber >>

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:27:36