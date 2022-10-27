Almanlara Aralık'ta gaz faturası yok

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji fiyatları da adeta tavan yapmıştı.





Rusya'nın batılı ülkelere olan gaz akışını kesmesinin de etkisiyle şişen faturalara çözüm bulmak adına Almanya'da bu duruma karşı yeni bir adım atıldığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Almanya'da Federal Hükümet, doğal gaz aboneleri için milyarlarca avro değerinde bir acil yardım programı başlatıyor. Buna göre gaz müşterileri aralık ayında taksit ödemelerinden muaf tutulacak. Almanya'da Federal Hükümet, doğal gaz aboneleri için milyarlarca avro değerinde bir acil yardım programı başlatıyor. Buna göre gaz müşterileri aralık ayında taksit ödemelerinden muaf tutulacak.

Konuyla ilgili düzenleme için Ekonomi Bakanlığı departmanlar arası koordinasyonu başlattı. Böylece hükümet tarafından atanan Gaz Uzmanlar Komisyonun önerilerinin uygulanması için ilk adım atılmış olacak."Acil yardımın paketinin" 2022 yılında artan enerji faturalarını telafi etmesi ve önümüzdeki ilkbaharda planlanan gaz fiyatı freninin devreye girmesine kadar geçen süreyi kapatması bekleniyor. Kiracılar, yıllık faturalarının bir parçası olarak alacakları yardımların tahmini miktarı hakkında ilgili bilgilendirilecek.Hükümet kaynaklarına göre, uygulama birkaç milyar avroya mal olacak. Finansman, yeni kurulan Ekonomik İstikrar Fonu'ndan sağlanacak. Federal Hükümet, 200 milyar avroya varan bu fon ile yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve şirketlere sonuçlarını hafifletmek istiyor.