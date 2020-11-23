Samanyolu Haber /Dünya / Almanlar bu yıl yılbaşı kutlaması istemiyor /23 Kasım 2020 15:47

Almanlar bu yıl yılbaşı kutlaması istemiyor

Yougov araştırma şirketi, salgın nedeniyle yılbaşı kutlamalarının yapılıp yapılmamasını araştırdı. Ankete katılan Almanların yüzde 64’ü kutlamaların yasaklanmasını istiyor. Yüzde 25’i yasağı reddederken, yüzde 10’u ise kararsız.

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55 yaş üzeri ankete katılanlar arasında kutlamaların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 70, 35-44 yaş grubu arası yüzde 58. Yılbaşı kutlamalarını yasaklama yetkisi belediyelerde. Kutlamaların yasaklanmasına karşı olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, “Havai fişeklerle yılbaşı kutlaması mümkün olmalı” dedi. Berlin’de her yıl tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen yılbaşı eğlencesi ise yapılmayacak. Berlin Ekonomi Senatörü Ramona Pop, “Yılbaşı kutlaması ve ailelerin buluşması olmayacak” dedi.
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