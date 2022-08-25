Samanyolu Haber /Gündem / Almanlar da Erdoğan'ın Özil'e hediye ettiği saati tartışıyor: 6 asgari ücret ediyor /25 Ağustos 2022 12:57

Almanlar da Erdoğan'ın Özil'e hediye ettiği saati tartışıyor: 6 asgari ücret ediyor

Önceki gün sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği kol saatinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mesut Özil, Alman kamuoyunda da tartışılıyor.

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Son dönemde Türkiye’de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in sosyal medya paylaşımı Almanya’nın gündemine oturdu.

Mesut Özil, önceki gün sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine hediye ettiği saatin fotoğrafını paylaşmıştı. Özil’in bu paylaşımı Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’in manşetine oturdu.

Mesut Özil’in paylaştığı fotoğraf Almanya’da da gündem oldu.

Bild, “Özil gururla Erdoğan’dan gelen hediyeyi gösterdi” başlığını atarken “Özil yeni takımı Başakşehir’de ilk maçına çıktı. Fakat bir dönem Arsenal ve Real Madrid forması giyen Özil, saha dışında da mutluydu. Maçtan sonra kendisine hediye edilen yeni saati Instagram’dan paylaştı” yorumunu yaptı.

Alman medyası, Mesut Özil’in nikahında Erdoğan’ın şahit olduğuna da dikkat çekti.

Alman gazete, “Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir hediye. Özil, Erdoğan’la yakın ilişkiye sahip öyle ki Özil, 2019’da evlendiğinde Erdoğan da oradaydı” ifadesine yer verdi. Hediye edilen saatte Erdoğan’ın imzasının olduğuna dikkat çekilirken, “İddiaya göre fiyatı 1700 euro. Bu da Türkiye’deki askeri ücretin 6 katı” denildi.
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