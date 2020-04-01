Almanlar en hızlı korona testini üretti: Bir günde 400 bin kişiyi tarayacaklar





Alman Bilim Adamları Frakfurt'ta önemli bir test yöntemi geliştirdi. Bilim adamları bu yönetle günlük 40 bin li rakamlardan 400 binli rakamlara çıkarta bilecek





Frankfurt'taki Alman Kızıl Haçının kan bağış merkezindeki Prof. Erhard Seifried ile Frankfurt Goethe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Viroloji Enstitüsü'nden Prof. Sandra Ciesek ortaklaşa yürüttüğü araştırmadan şaşırttı sonuçlar çıktı .Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Seifried, Bu, test ile sınırlı test kiti kaynakları olsa bile, daha geniş gruplara test yapabilmeyi mümkün kılıyor' dedi Yeni yöntem ile Sadece Almanya'da, mevcut günlük 40.000 test sayısı, teşhisin yüksek kalitesini düşürmeden hemen 200.000 ile 400.000 teste çıkarılabilir.





Aslında yeni testin diğer test yöntemlerinden pek bir farkı yok. Yoğun tarama gruplarında 'Havuz Yöntemi ' ile dört beş numuneyi aynı anda test ediyorlar. Eğer negatif çıkarsa bütün şüpheliler negatif demek oluyor. Eğer Pozitif çıkarsa tekrar bir arama yapılıyor . Böylelikle test hızı artıyor. Uzmanlara göre kalite farkı da yok







Test sayısı neden önemli





Vakaları bulup onları başkalarına bulaştırmayı engelleyecek şekilde izole etmek , sağlam olan ancak virüsü taşıdığından şüphelenilen insanları karantinaya almak ve etrafa bulaştırmalarını engellemek ve bulaş hızını düşürmek için hızlıca test yapmak gerekiyor. Hatta uzmanlar Testin yayıgın olmadığığından bulunan vaka sayısının 10 katı kişinin virüsü taşıdığını düşünüyor.