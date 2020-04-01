Samanyolu Haber /Gündem / Almanlar en hızlı korona testini üretti: Bir günde 400 bin kişiyi tarayacaklar /01 Nisan 2020 11:22

Almanlar en hızlı korona testini üretti: Bir günde 400 bin kişiyi tarayacaklar

Korona virüsü salgını ile mücadelede vakaların tespit ve tedavisi açısından testin yaygınlaşması büyük önem taşıyor.

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Alman Bilim Adamları Frakfurt'ta önemli bir test yöntemi geliştirdi. Bilim adamları bu yönetle günlük 40 bin li rakamlardan 400 binli rakamlara çıkarta bilecek 

Frankfurt'taki Alman Kızıl Haçının kan bağış merkezindeki  Prof. Erhard Seifried ile Frankfurt Goethe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Viroloji Enstitüsü'nden Prof. Sandra Ciesek ortaklaşa yürüttüğü araştırmadan şaşırttı sonuçlar çıktı .Araştırmayı yürüten bilim insanlarından  Seifried, Bu, test ile sınırlı test kiti kaynakları olsa bile, daha geniş gruplara test yapabilmeyi mümkün kılıyor' dedi  Yeni yöntem ile Sadece Almanya'da, mevcut günlük 40.000 test sayısı, teşhisin yüksek kalitesini düşürmeden hemen 200.000 ile 400.000 teste çıkarılabilir.

Aslında yeni testin diğer test yöntemlerinden pek bir farkı yok. Yoğun tarama gruplarında 'Havuz Yöntemi ' ile dört beş numuneyi aynı anda test ediyorlar. Eğer negatif çıkarsa bütün şüpheliler negatif demek oluyor. Eğer Pozitif çıkarsa tekrar bir arama yapılıyor . Böylelikle test hızı artıyor.   Uzmanlara göre kalite farkı da yok 

Test sayısı neden önemli 

Vakaları bulup onları başkalarına bulaştırmayı engelleyecek şekilde izole etmek , sağlam olan ancak virüsü taşıdığından şüphelenilen  insanları karantinaya almak ve etrafa bulaştırmalarını engellemek ve bulaş hızını düşürmek için hızlıca test yapmak gerekiyor. Hatta uzmanlar Testin yayıgın olmadığığından bulunan vaka sayısının 10 katı kişinin virüsü taşıdığını düşünüyor. 
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