Samanyolu Haber /Gündem / Almanlar köpekleri eğitmeye başladı /06 Temmuz 2020 10:54

Almanlar köpekleri eğitmeye başladı

Dedektif köpekler kokunun moleküller bileşiminden hastalıkları algılayabiliyor. Köpeklerin bu yeteneği koronavirüse yakalanmış kişilerin tespit edilmesinde de kullanılacak. Almanya’da bu yönde ilk adım atıldı ve orduda görev yapan kokuya duyarlı dedektif köpeklere, virüs taşıyan insanları tespit etmeleri için eğitim verilmeye başlandı.

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Almanya'da Ulm kenti yakınlarındaki Vulkaneifel’da orduya ait köpek eğitim merkezinde 10 köpek bu yönde eğitiliyor. Eğitime subaylarla birlikte Hannover Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri de katılıyor. Eğitilen köpeklerin Alman çoban köpeği, İngiliz Cocker Spaniel ve Retriever cinsi olduğu belirtildi. Köpekler kokunun moleküler bileşiminden patlayıcıları veya uyuşturucuyu çok kolay algılayabiliyor. Ayrıca bazı kanser türlerini ve şeker hastalarını da koklayarak algılayabiliyor. Köpeklerin koronavirüs hastalarını tespit edebilme fikri de buradan çıktı.

Köpek eğitim okulu yönetiminden yapılan açıklamada koronavirüs taşıyan insanları tespit edilmeleri için eğitim verilen köpeklerde şimdiye kadar yapılan testlerde yüzde 80 oranında başarı elde edildiğini duyurdu. Tedavisi ilaçla tamamlanan koronavirüs hastalarının tükürük örneklerine köpeğin tepki gösterdiği belirtilirken, eğitimde, aktif hastalığı süren insanların tespiti aşamasına gelindiği belirtildi. Köpeklerin, vakaların belirlenmesinde kullanılmasına itiraz da geldi. Çok ender de olsa virüsün hayvanlara bulaştığı gerçeğini hatırlatan bazı çevreler, hasta tespiti sırasında virüsün köpeklere bulaşabilme riski olduğunu belirterek hayvanların bu alanda kullanılmasına karşı çıkıyor.
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