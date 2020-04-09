Almanlar korona krizinden ne kadar korkuyor?

Almanya’nın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan R+V koronavirüs krizinde Almanların endişelerini ele alan bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre Almanlar salgın sırasında sağlıkları için tahmin edildiği kadar çok endişelenmiyor. 2019 yılında yapılan ankette ağır bir rahatsızlık geçirme kaygısı yüzde 35’ken, yeni tip koronavirüs zamanında bu sadece yüzde 6 artış kaydetti. Yani az bir yükselişle yüzde 41’e ulaşan bu kaygı oranı 1992’den beri ikinci en düşük seviyesinde.





Siyaset bilimci Manfred Schmidt bu sonucun çok şaşırtıcı olduğunu söylerken, “Halk arasında sağlıklarıyla kendilerinin baş edebileceği ve asıl riskin başka tarafta olduğu yönünde tuhaf bir inanç var” diyor.





Koronavirüs henüz yeni yayılmaya başladığında yapılan bir araştırma ise farklı sonuçları ortaya koymuştu. Alman birinci televizyon kanalı ARD’nin yaptığı haftalık kamuoyu anketi Deutschlandtrend’de Almanların yüzde 51’i kendilerine veya aile bireylerinden birine koronavirüs bulaşmış olabileceğinden korktuğunu söylemişti.





Resesyon tehlikesi



