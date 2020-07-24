Samanyolu Haber /Gündem / Almanlar maskeye ve önlemlere alıştı /24 Temmuz 2020 11:33

Almanlar maskeye ve önlemlere alıştı

Korona salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemler ve uygulanan kurallara halkın büyük çoğunluğunun alıştığı ve sorun yaşamadığı ortaya çıktı.

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Almanya'nın  Birinci Kanalı ARD’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamasına göre artık her beş kişiden dördü maske takmayı kendisi için problem olarak görmüyor.

Günlük yaşamın bir parçası olarak algılıyor. Dimap adlı araştırma kuruluşunun ARD’ için 1079 kişiyle yaptığı ankette katılanların yüzde 79’u alışveriş ve kamuya açık alanlarda maske takmaya alıştığını ve bu durumdan şikayetçi olmadığını beyan etti. Aynı kişiler sosyal mesafeye de dikkat etmelerinin kendileri için artık normal bir durum olarak görüyor. Kovid-19 salgını ile mücadele için alınan önlemlerden rahatsız olmuyor. Ankete katılanların yüzde 19’u ise maske takmaya alışamadıklarını beyan etti. Geri kalan yüzde iki ise alışverişe gitmediklerini ve toplu taşıma araçlarını kullanmadıklarını beyan ederek maske takmadıklarını söyledi.

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Aynı araştırmada Pazar günü federal bir seçim yapılsaydı hangi partiye oy verirdiniz sorusu da soruldu. 

Ankete göre Pazar günü seçim olsa, Başbakan Merkel'in partisi  CDU ve CSU Birlik partileri yüzde 37 oy  alacaktı.İktidardaki diğer partinin oranı Yüzde 17 . SDP'nin iki puan oy kaybetse de iktidar partisinin %51 oy oranına ulaşmış gözüküyor 
Muhalefette ise Yeşiller yüzde 20 ile ikinci en güçlü güçlü ikinci parti konumuna yükseliyor. AfD yüzde 11 Sol Parti yüzde 7, FDP yüzde 5 oy oranında gözüküyor 
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