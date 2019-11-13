Almanlar silah ihracatı rekoru kırdı

Alman hükümeti bu yılın ilk 10 ayında 7 milyar 420 milyon euro değerinde silah ve teçhizat ihracatına onay verdi. Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıt, bu yıl içinde yapılan satışın, 7 milyar 860 milyon euro değerinde silah ve teçhizat ihracat izninin verildiği 2015 yılı rekoruna ulaştığını ortaya koydu.







DW Türkçe'de yer alan habere göre soru önergesine verilen yanıtta, 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasında 2 milyar 330 milyon değerinde silahın ihracatı için 268 onay verildi. Aynı dönemde 5 milyar 90 milyon euro değerindeki askeri teçhizat ihracatı için 9 bin 590 onay verildiği belirtildi.





Buna karşılık, 15 milyon 700 bin değerinde 56 başvurunun reddedildiği kaydedildi. Sonuca ulaşma şansı olmayan başvuruların yapılmaması nedeniyle, reddedilen başvuru sayısının düşük olduğu belirtildi.





NATO ÜLKELERİNE SİLAH İHRACATI





2019'un ilk yarısında verilen 5 milyar 300 milyon euro değerindeki silah ve teçhizat ihracat izni geçen yılın toplamından daha fazla olmuştu. 2018'de 4 milyar 800 milyon euro değerinde ihracat izni verilmişti. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bu yıl silah ve teçhizat ihracatının artmasını, geçen yıl koalisyon hükümetinin kurulması sürecinde izinlerin verilmesindeki gecikme ile açıklamıştı.





Tagesschau haber portalına konuşan Berlin Enformasyon Merkezi'nden Otfried Nassauer ise bu artışın NATO ülkelerinden gelen taleple de bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin savunma harcamalarına ayrılması hedefinin etkisini gösterdiğini belirten Nassauer, Danimarka, Polonya ve Finlandiya'nın Leopard tanklarını modernize ettiğini, Macaristan'ın Almanya’dan tank ve obüs aldığını, Litvanya'nın zırhlı araç ve askeri motorlu araçlar ithal ettiğini ifade etti.





"SİLAH İHRACATI YASAKLANSIN"





Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ise her silah ve teçhizat satışına onay verildiğini belirterek, Alman hükümetini eleştirdi. Alman hükümetinin onay verdiği silah ihracatları şimdiden geçen yıla göre yaklaşık 3 milyar euro fazla olduğunu belirten Dağdelen, silah ve teçhizat ihracatının yasaklanmasını talep etti.