Samanyolu Haber /Gündem / Almanlar, Türkiye'den gelenlere İstanbul'da sahte rapor veren bir çete buldu /29 Ekim 2020 13:08

Almanlar, Türkiye'den gelenlere İstanbul'da sahte rapor veren bir çete buldu

Almanya koronavirüs salgının ikinci dalgasını yaşarken ülkede hastanelerde yatanların çoğu Türk ya da Türkiye kökenli olduğu ortaya çıktı

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Almanya, sağlıkta Olağanüstü Hal ilan ederken, Başbakan Merkel dün Eyalet Başbakanları ile yaptığı toplantının ardından, artan corona virüsü vakalarını durdurmanın şart olduğunu vurguladı ve “Biz şu anda yüksek enfeksiyon sayılarının yüzde 75'inin nereden geldiğini bilemiyoruz” dedi.

Almanya yoğun önlemleri açıklarken virüsün kaynağı hakkında önemli bir araştırmada başlatıldı. Özellikle tatile gidenlerin ikinci dalganın başlamasında büyük bir sebep olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle Türkiye'ye tatile gidip gelen ve dönüşlerinde Almanya'da Türk düğünlerine katılan ya da Türk restoranlarında hiçbir mesafe olmadan oturan Türk ya da Türk kökenlilerde virüs vaka oranı oldukça yüksek . Giessen Üniversite Kliniği'nde yatan 18 corona virüsü hastasından 15'i Türk ya da Türk kökenli. Diğer bir çok hastanede de Türk kökenli “yatan hasta” sayısı da fazla .

İSTANBUL'DA TEST ÇETESİ
Almanya'da yaşayan gurbetçilerin bir anlamda Korona virüsü salgınının yayılmasında önemli bir merkez olurken, İstanbul'da “test yaptırmadan negatif sonuç raporu veren” bir çete türediği ortaya çıktı. Birçok kişi, normal ücretin 50 TL fazlasını vererek, bu testi aldığını, test yaptırmadan negatif sonuçlu raporla uçağa bindiğini belirtti. 

Daha önce de, negatif sonuçlu testle Almanya'ya gelen yaklaşık 1500 Türk’te de, Almanya'daki testler sonucunda corona çıkmıştı.
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