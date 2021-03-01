Almanlar uyarıyor: Üçüncü dalganın içindeyiz!

Haftalar öncesinden kısıtlamaların hafifletilmesi, mağazaların, gastronomi sektörünün ve okulların açılmasına yönelik talepler giderek büyüyor. Ancak virologlar Almanya’nın üçüncü dalganın içinde olduğunu belirterek, kısıtlamaların erken hafifletilmemesi konusunda ikazda bulunuyor. Ünlü Virolog Christian Drosten, virüsün mutasyonlu varyasyonunun Almanya’da giderek yayıldığını belirtirken, “Verilere ve modellemelere bakacak olursak, yeni bir yayılma dalgasının başında olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.



Önceki haftalarda yapılan anketlerde halkın büyük çoğunluğu kısıtlamaların gevşetilmesini istemişti. Son olarak Alman Haber Ajansı adına YouGov kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 43’ü de kısıtlamaların hafifletilmesini, yüzde 26’sı yasaklar ve kısıtlamaların devam etmesini istedi. Kısıtlamaların daha da sertleştirilmesini isteyenlerin oranı da yüzde 9 olarak tespit edildi. Anket 24-26 Şubat tarihleri arasında 2030 kişiyle yapıldı.





KRİTERLER DEĞİŞEBİLİR





Birçok anket çalışmasında halkta bu yönde talep artarken, siyasetçiler de rahatlama konusunda mesajlar vermeye başladı. Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, artık gastronomi sektörünün, iş yeri ve mağazaların en kısa zamanda açılması konusunda bir hedef konulacağını belirtti. Scholz, aşılama sayılarının her geçen gün arttığına dikkati çekerken, hızlı testlerin de yaygınlaşmasının kısıtlamaların hafifletilmesi için umut olduğunu ifade etti. Bild gazetesine konuşan Scholz, Almanya’da 100 bin nüfusa göre bir hafta içindeki günlük korona vaka sayısının 35’in altına inmesi durumunda hafifleme olacağı yönündeki kriterin değişebileceğini ifade etti.