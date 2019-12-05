Samanyolu Haber /Dünya / Almanlar ve Fransızlar, saldırıya uğrarsa Türkiye'ye yardım edilmesine karşı /05 Aralık 2019 15:06

Almanlar ve Fransızlar, saldırıya uğrarsa Türkiye'ye yardım edilmesine karşı

İngiltere merkezli anket ve veri analiz şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmada Almanlar ve Fransızların yarısından fazlası Türkiye'nin olası bir saldırıya maruz kalması durumunda NATO'nun Ankara'yı savunmasına sıcak bakmıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' yönündeki ifadeleri dünya gündemini haftalarca meşgul etti. Bu sözlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik tepki göstermesi, halihazırda Barış Planı Harekatı nedeniyle gerilen Paris-Ankara ilişkilerini daha da olumsuz etkiledi.

İki ülke arasında NATO üzerinden yaşanan tartışma bu yılın nisan ayında YouGov tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırmayı yeniden gündeme getirdi. Araştırmada 'Rusya Türkiye'ye saldırırsa NATO Ankara'yı savunmalı mı? sorusuna Fransızlar ve Almanların çoğunluğu 'hayır' yanıtını verirken, Amerikalılar 'evet', İngilizler ise bu konuda ikiye bölünmüş bir görüntü verdi.

Aynı araştırmada Fransızlar ve Almanlar, Rusya'nın olası bir saldırısı karşısında Romanya ve Ukrayna'ya da yardım edilmesine sıcak bakmazken Yunanistan'ın savunulmasından yana görüş bildirdi. Araştırmada bir diğer ilginç nokta, Almanların çoğunluğu böyle bir senaryoda ABD'ye de yardım edilmesine karşı çıkıyor ancak Amerikalılar Almanya'ya yardıma gidilmesi gerektiğini düşünüyor.
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