Almanlarda AstraZeneca çekincesi sürüyor

Almanya'da kimi eyaletlerde aşı randevusuna gelmeyenlerin oranı yüzde 25’lere kadar çıkıyor. NDR televizyonunun yaptığı araştırmaya göre, özellikle aşı sırasında AstraZeneca çıkanların içinde çok sayıda vatandaş aşı yaptırmaktan kaçınıyor.







YAŞ GRUBU ENDİŞESİ





AstraZeneca aşısı Avrupa Birliği makamlarınca onaylandığından beri çok tartışıldı. Başlangıçta aşı yaşlılar için uygun bulunmadı, hatta aşı kısa bir süre için tamamen askıya alındı. Halihazırda ise aşının sadece 60 yaşın üzerindeki kişilere yapılması öneriliyor. Ancak aşı, gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra daha genç yaş gruplar için de uygun bulundu.





GÜVENSİZLİK AŞILAMADI







Medyada çıkan haberlerin etkisiyle AstraZeneca aşısı için önemli bir güvensizlik oluştu. Bu nedenle bu aşıyı olmak istemeyenlerin sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. Araştırmaya göre Hessen’de randevu alanların yüzde 25’i aşı olmaya gitmiyor. Bavyera eyaleti sağlık yetkilileri, aşıyı kullanma konusunda “belirli bir isteksizlikten” şikayet ediyor. Aşağı Saksonya’da da benzer bir değerlendirme yapılıyor. Sağlık bakanlığına göre bazı aşılama merkezlerinde yüzde 20’ye varan başarısızlık oranı var. Rhineland-Palatinate, aşılama merkezlerinde AstraZeneca randevularının yüzde 10 kadar gelmediğini açıkladı.





“FARKETMEZ” DİYENLER DE VAR





Bremen’de Mart ayının sonundan Nisan ortasına kadar, BioNTech’in aşısı için 372 gelmeyen kişiye kıyasla, yaklaşık 56.000 aşı için AstraZeneca için 445 kaçırılan randevu vardı. Bremen’de de vatandaşların aşı konusunda seçici olmadığı görüldü.





YAŞLILARI ÖZEL TAKİP





Bununla birlikte, Almanya’nın birçok eyaletinde sağlık yetkilileri, özellikle 60 yaşın üzerindeki çok sayıda insanı aşılamak için “eylem günleri” ilan etti. Örneğin Kuzey Ren-Vestfalya’da, 60 yaşın üzerindeki herkes istediği anda AstraZeneca’dan bir aşı randevusu alabiliyor. Önceden hastalıkları olup olmadıklarına bakılmaksızın aşısını yaptırabiliyor. Eyalet yönetimlerinin verdiği bilgiye göre aşıların bu tür kullanıma açılması olumlu karşılandı ve pekçok insan bu teklifi kabul etti.





ASTRAZENECA’DA ÖNCELİK SIRALAMASI YOK





Bazı eyaletlerde, en azından aşılama merkezlerinde, hala AstraZeneca’yı aşılamak için bir yaş sınırına uyuluyor. Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya ve Bavyera eyaletleri ise yaş önceliğini tamamen kaldırdı. Bu eyaletlerde isteyen herkes bir doktor muayenehanesinde veya bir aşı merkezinde AstraZeneca ile aşılanabiliyor. Sadece aşılama öncesinde doktorların aşıyla ilgili riskleri detaylı bir şekilde anlatması gerekiyor.





AŞI SAYISI 30 MİLYONA ULAŞTI





Almanya’da aşılamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 21 milyon Biontech, 6 milyon AstraZeneca, 3 milyon Moderna ve 300 bin doz Johnson&Johnson aşısı yapıldı. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 27’si en az bir kez, yüzde 8’i ise ikinci kez aşı oldu. Geçtiğimiz hafta bir günde yapılan aşı sayısı ilk kez bir milyonu aştı. Yeterli sayıda aşı temin edilmesinden sonra az aylarına kadar aşılamanın tamamlanması hedefleniyor. 83 milyonluk ülkede halen 100 bin kişide vaka sayısı 150’nin üzerinde seyrediyor.