Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre aşırı sağcılık, göçmen kökeni bulunmayanları daha çok endişelendiriyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yakın Konrad Adenauer Vakfı'nın yaptığı güncel araştırmaya göre göç geçmişi bulunmayan Almanların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 74), "Almanya'daki aşırı sağcılık beni korkutuyor" ifadesine katıldığını belirtti. Göçmen kökenli Almanlarda bu oran yüzde 66 olurken Almanya'da yaşayan yabancılar arasında ise bu görüşe katılanların oranı yüzde 55'te kaldı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre araştırma sonuçları bu konuda en fazla endişe duyanların Türkiye ve Rusya kökenli insanlar olduğuna işaret ederken Polonya kökenliler arasında bu endişeyi paylaşanların oranının belirgin şekilde daha düşük olduğu görüldü.





Ukrayna savaşı konusunda farklı görüşler

Araştırmaya göre, göçmen kökeni bulunan ve bulunmayan Almanlar arasında Ukrayna savaşı konusundaki değerlendirmelerde, antisemitik önyargılarda ve eşcinsellere karşı olumsuz tutum konusunda da farklılıklar gözlendi.





Buna göre, Almanya'da yaşayan yabancıların sadece yüzde 38’i Ukrayna'daki savaşın tek sorumlusunun Rusya olduğuna inanıyor. Göçmen kökenli Almanlar arasında da bu görüşe katılanların oranı benzer seviyede (yüzde 39).





Buna karşılık, göçmen kökeni bulunmayan Almanların çoğunluğu (yüzde 58), Şubat 2022'den bu yana süren savaşın tek sorumlusunun Rusya olduğu kanısında.





Antisemitizme yönelik tutum

Araştırmada antisemitik tutumları ölçmek için de katılımcılardan "Yahudilere güvenilmez" ifadesine nasıl yaklaştıklarını belirtmeleri istendi. Açıklamaya göre, ankete katılan yabancı uyruklu her on kişiden biri ve göçmen kökenli Almanların yüzde 9'u bu ifadeye katıldığını söyledi. Göç geçmişi olmayan Almanlar arasında bu görüşü paylaşanların oranı ise yüzde 4 oldu.





Anketin düzenlendiği dönemde Türkiye kökenlilerin yaklaşık dörtte biri (yüzde 26) Yahudilere güvensizlikle yaklaştığını belirtti. 2015'te yapılan benzer bir ankette bu oran yüzde 18’di. Bu görüşü paylaşanların Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bu coğrafyadan Almanya'ya göç eden Alman kökenli kişiler arasında da yüzde 18 ile ortalamanın oldukça üzerinde olduğu görüldü.





Yahudilere yönelik olumsuz yaklaşımda görülen ivmenin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği terör saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı ve onbinlerce sivilin hayatını kaybettiği yoğun saldırılar olduğu düşünülüyor.





Eşcinselliğe bakış da soruldu

"Göç Toplumunda Değişim" adlı araştırmada göçmenler ve onların çocuklarının eşcinselliğe nasıl baktığı da incelendi. Araştırmaya göre, göçmen kökeni olmayan Almanlar arasında eşcinsellere yönelik ret eğilimi artık istisna niteliğinde. Göç geçmişi bulunmayan Alman katılımcıların yalnızca yüzde 7’si "Eşcinsel arkadaşım olsun istemem" ifadesine katıldığını belirtirken, göçmen kökenli Almanlarda bu oran yüzde 18 oldu. Yabancı uyrukluların ise yüzde 19'u bu ifadeye katıldığını belirtti.





Sonuçlar ayrıca, hem Müslümanların hem de Ortodoks Hristiyanların yaklaşık dörtte birinin eşcinsel arkadaş istemediğini ortaya koyuyor.





Ankette katılımcılara yöneltilen "Genel olarak Almanya'da yaşamayı seviyor musunuz?" sorusuna, incelenen tüm gruplarda katılımcıların yüzde 90'ından fazlası "Evet" cevabını verdi. Ancak bu oranlar 2015 yılındaki ölçüme kıyasla hafif bir düşüşe işaret ediyor.





Araştırma için, 2024 Ekim ayı başından 2025 Ocak ayı sonuna kadar ülke genelinde yaklaşık 3 bin kişiyle görüşüldü. Katılımcılar arasında 1007 yabancı uyruklu kişi ile kendisi ya da ebeveynlerinden en az biri yurt dışında doğmuş göçmen kökenli 1003 kişi yer aldı.