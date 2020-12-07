Almanların bile sabrının sınırı var!

Avrupa Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bugün gerçekleştireceği toplantının gündem maddelerinden biri Türkiye ve Doğu Akdeniz krizi.







Bakanlar, bugün sadece değerlendirmelerde bulunacak. Konsey, müeyyide kararı alıp almamayı 10 Aralık Perşembe günü bir araya gelecek AB üye ülke liderlerine bırakacak.





Bazı AB liderleri, bu perşembe başlayacak zirvede Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları sebebiyle Türkiye'ye müeyyide uygulanabileceğinin sinyallerini vermişti.





"DEĞİŞİM İSTEDİK VE TÜRKİYE BUNA CEVAP VERMEDİ"





Ekim ayında AB liderleri Türkiye'ye "Doğu Akdeniz'deki çalışmalarınızı durdurun veya sonuçlarıyla yüzleşin" çağrısında bulunmuştu.





Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir üst düzey AB kaynağı, "AB içinde durumun ekim ayından kötü olduğu ve liderlere sonuç yaşatılması gerektiği görüşüne karşı çıkan bir ülke olduğunu duymadım. Değişim istedik ve bu değişim yaşanmadı." diye konuştu.





Türkiye'ye yönelik müeyyide kararı alınıp alınmamasında AB'nin 6 aylık dönem başkanlığını yapan Almanya kilit rol oynayacak.





"ALMANLARIN BİLE SABRININ SINIRI VAR"





Zirve için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olan bir AB diplomatı, "Ekim ayındaki zirveden sora Oruç Reis'in tekrar denize açılması Türkiye ve Yunanistan için mesai harcayan birçok üye ülkeyi mutsuz etti. Almanların bile sabrının sınırları vardır." değerlendirmesinde bulundu.





Diplomat aynı zamanda konunun kesinlik kazanmadığını belirterek, "Müeyyideler masada, ancak otomatik olarak uygulanmıyorlar." dedi.





Fransa, Yunanistan ve Avrupa Parlamentosu zirveden önce "Türkiye'nin cezalandırılmasının zamanının geldiği" yönünde görüş belirtmişti.