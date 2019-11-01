Samanyolu Haber /Teknoloji / Almanların şaşırtıcı cep telefonu alışkanlıkları /01 Kasım 2019 09:35

Almanların şaşırtıcı cep telefonu alışkanlıkları

Almanya’da yapılan bir araştırmada cep telefonu kullanıcıların telefonlarını nerede ve hangi parmağıyla kullandıklarına yönelik sıradışı alışkanlıkları ortaya koydu.

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 One Plus isimli cep telefonu üreticisi Alman kullanıcıların cep telefonlarını nasıl kullandıklarına dair ilginç bir araştırma yaptırdı.
Bunu göre Almanların yüzde 50,4’ü  cep telefonlarını televizyon izlerken kullanıyor.

Yüzde 30.7’si yatakta, yüzde 29,9’u öğlen arasında, yüzde 21,4’ü ise tuvalette cep telefonu kullanıyor. Bunu sırasıyla, okulda/işte, yemekte ve yolda cep telefonunu kullananlar takip etti.

Araştırmada cep telefonunuzun ekranını hangi parmağınızla kaydırıyorsunuz şeklindeki bir soruya ise yüzde 51,7 işaret parmağı olarak cevap verdi.

Bu işlem için baş parmağını kullananların oranı yüzde 32,2 orta parmağını kullananların oranı yüzde 10,2, yüzük parmağını kullananların oranı ise yüzde 1.1 olarak belirlendi. Bu soruya yüzde 0.1 oranında kişi ise serçe parmağı cevabı verdi.

Araştırmada kullanıcıların günlük ortalama 59 dakika süreyle cep telefonu üzerinde bulunan uygulamaları kaydırmakla zaman geçirdikleri tespit edilirken, kullanıcılar en çok zamanı sırasıyla Facebook (yüzde 39), Youtube (Yüzde 30),İnstagram (Yüzde 20), Haberler (Yüzde 24), Alışveriş (Yüzde 22) ve tanışma (yüzde 2) oranında  geçiriyor.
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