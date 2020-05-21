Samanyolu Haber /Gündem / Almanların tatile çıkma niyetleri yok /21 Mayıs 2020 16:21

Almanların tatile çıkma niyetleri yok

Almanya'da Hükümet vatandaşları için seyahat uyarısını kaldırmaya hazırlanırken , Almanların tatile çıkma niyetleri yok

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bir süredir Avrupa'da yeniden yaz tatilinin yapılması mümkün kılmak görüşmeler yapıyor. 
Maass , Tatil için Avrupa Birliği ülkeleriyle anlaştı. Almanya 15 Haziran'da Alman Haklı için  sadece Avrupa Birliği ülkeleri arasında seyahat uyarısını kaldıracağını açıkladı . Bunun için de AB ülkelerinin önümüzdeki haftalarda yaz tatili kurallarını kabul etmesi gerektiğinin altı çizildi. 

Dünyanın Çinlierden sonra en çok seyahat eden haklı olan Almanların yolunu Türkiyeli turizmcilerde bekliyor. 

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşerek Almanları ikna etmeye çalışıyor. 
Almanya'da Hükümet seyahat uyarısını kaldırsa bile Türkiye'ye pek turist gelecek gibi gözükmüyor. Almanya'da yapılan araştırmaya göre Almanya'da tatile çıkmak isteyenlerin sadece yüzde 3'ü AB dışında bir yerde tatil yapmak istiyor. 

Almanların yarısı seyahat etmek istemiyor

Almanya devlet televizyonu ARD'nin yaptırdığı araştırmaya göre , 
araştırmaya katılanların yarısı hiç seyahat etmeye niyeti york. Bu tatili evde geçirmenin planlarını yapıyorlar. Bu yıl tatil yapmayacağım diyelerin dörtte üçü geçtiğimiz yıl tatil yapmış 
Almanya'da tatil planlıyorum diyelerin oranı sadece üçte bir . Yurt dışına çıkmayı planlayanların oranı da sadece yüzde 25 . Ancak yurt dışına gitmeyi planlayanların büyük oranı AB ülkelerinde kalacak. AB dışına gityi düşünenlerin oranı sadece yüzde 3. 

Önümüzdeki haftalarda turizmin gevşemesi yine de Almanların tatil planlarını etkileyebilir. 
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