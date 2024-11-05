Almanların Türkiye serüveni bitiyor: Türk Ytong'daki hisselerini satıyor

Gazbeton sektörünün dev markalarından Türk Ytong’da hisse devri sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Sporseverlerin yakından tanıdığı ünlü yorumcu Ömer Üründül’ün ana hissedarı olduğu Türk Ytong’un yönetimi, Nakkaş Holding’e devrediliyor. Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker'in aktardığına göre, Ömer Üründül, Temmuz 2023’te şirketteki %48 hissesini satışa çıkarmıştı. Satış sürecinin ardından, Nakkaş Holding yüzde 46.8 oranındaki ek payı da bünyesine katarak şirketteki toplam payını %90’ın üzerine çıkardı.





Bu devirle birlikte, Türk Ytong’da %25 hisseye sahip olan Alman Ytong, elindeki hisseleri Nakkaş Holding’e devretti. Anlaşmanın tamamlanmasıyla Alman ortak, Türk Ytong'daki üretim faaliyetlerinden çekilmiş olacak.





Kökleri 40 yıl öncesine dayanan Nakkaş Holding, 2023 yılında resmi olarak holdingleşme kararı aldı. Madencilik ve enerji sektörlerine odaklanan Nakkaş Holding’in bünyesinde Transpet Petrolcülük ve Enerji, GTS Investments BV, Global Terminal Hizmetleri, SAVES Enerji, GGG Petrolleri, Be Aero ve Nakkaş Madencilik gibi 16 şirket bulunuyor. 2 bini aşkın çalışanı olan holdingin en önemli şirketlerinden biri, 2016’da kurulan Transpet Petrolcülük ve Enerji. İstanbul merkezli şirket, petrol ve türevlerinin uluslararası ticaretini yaparken, 2022’de Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi satın alarak Türkiye’deki operasyonlarını genişletmişti. İskenderun Körfezi’ndeki Rubis Terminal, Akdeniz’in en büyük bağımsız depolama tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor.





Ytong markası, 1923’te Almanya’da ortaya çıkan ve 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanma sürecinde büyük önem kazanan bir yapı malzemesi olarak tanınıyor. 1963’te Türkiye pazarına giren Alman devi, yarım asırlık iş birliğiyle Türk Ytong’u sektörde güçlü bir oyuncu haline getirmişti. 1965’ten bu yana Türkiye’de üretim yapan Türk Ytong, 6 fabrikasında yıllık 2.5 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip.