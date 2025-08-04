Almanların yüzde 59'u savaşta ülkesini savunmak istemiyor

Almanya'da hükümet savunma kapasitesini artırmak için büyük harcama paketleri açıklıyor ancak yeni bir araştırma halkın savaşa isteksiz olduğunu ortaya koydu. Her dört kişiden biri 5 yıl içinde bir savaş yaşanabileceğini düşünse de çoğunluk çatışmanın bir parçası olmak istemiyor.



DW'nin haberine göre, yalnızca her altı Almandan biri çatışma durumunda ülkelerini tereddüt etmeden savunacağını söylüyor. Alman medya grubu Almanya Redaksiyon Ağı (RND) için araştırma kuruluşu Forsa tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 16'sı ülkeleri için "kesinlikle" savaşacaklarını belirtirken, "muhtemelen" savaşacağını söyleyenlerin oranı yüzde 22 oldu.



Anket, bin Alman vatandaşının katılımıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.



Ankette yüzde 59'luk çoğunluk ise, Almanya saldırıya uğrasa bile silah kullanarak ülkeyi savunmaya "muhtemelen" ya da "kesinlikle" istekli olmadıklarını belirtti. Ülkesini savunmaya isteksiz olanların oranı kadınlar arasında ise yüzde 72'ye çıktı.



Gelecek beş yılda Almanya'ya yönelik bir saldırıyı "muhtemel" veya "çok muhtemel" gördüklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 27 oldu.



Diğer taraftan Alman ordusu, askerlik hizmetine katılmak isteyenlerin sayısında artış kaydedildiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı verilerine göre, 21 Temmuz itibarıyla gönüllü hizmet için orduya kayıt yaptıranların sayısı yüzde 15 artarak 11 bin 350 oldu. Aynı dönemde aktif görevdeki kadın ve erkek profesyonel asker sayısı da 2 bin artışla 183 bin 100'e çıktı.



Almanya'da istihbarat ve ordu, Rusya'nın 2030 yılna kadarki zaman diliminde bir NATO üyesine saldırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Ülkede, NATO'nun yeni savunma planları kapsamında silah altındaki personel sayısının 260 bine çıkarılması hedefleniyor.



