Almanların yüzde 69’u ‘aşı olurum’ diyor

Dünya koronavirüs salgınına karşı dört gözle bir aşının çıkmasını bekliyor. Aşı ruhsatı için başvurular çok yakında bir aşının piyasaya çıkacağı ve dünyayı rahatlatacağı umutlarını canlandırdı. Almanya aralık ayı ortasına kadar aşı merkezlerini hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor. Ancak aşı mecburiyeti olmaması ne kadar insan aşı olmak istiyor sorusunu gündeme getirdi. Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankette Almanların yüzde 69’u aşı olurum cevabını verdi. Yüzde 30 ise aşı olmak istemiyor.







OLURUM AMA HEMEN DEĞİL

Üç ay öncesine göre aşı olurum diyenlerin oranı yüzde 3 arttı. Ancak aşı çıkar çıkmaz hemen olur musunuz sorusunda bu oran değişiyor. Aşıya evet diyenlerin yüzde 23’ü aşı çıkar çıkmaz hemen olurum diyor. Yüzde 47’si çıktıktan sonra üç ay beklemek istiyor. Yüzde 66’sı aşı çıktıktan sonra bir yıl içinde aşı olmayı planlıyor. Yüzde 5’i bir yıl sonra, yüzde 6’sı 2 yıl sonra aşı olmayı düşünüyor.





YÜZDE 30 YAN ETKİDEN KORKUYOR

Aşıya karşı olanların yüzde 33’ü gerekçe olarak, klinik araştırmaların çok hızlı olduğunu gösteriyor. Yüzde 30’u yan etkisinden korkuyor. Yüzde 15’i etkili olacağına inanmıyor. Yüzde 10’u prensip olarak aşıya karşı. Dünyada aşı olurum diyenlerin en düşük olduğu ülke yüzde 54 ile Fransa. Hindistan yüzde 87, Çin yüzde 85 ile aşıya evet diyen ülkelerin başında geliyor.





AİLE ZİYARETLERİ KISITLANSIN

Almanya’da federal hükümet ve eyaletler Noel tatiline kadar sosyal temasları kısıtlama, ama Noel Bayramı’nda 10 kişiye kadar ailelerin bir araya gelebilmesini karara bağladı. ARD televizyon kanalının yaptırdığı ankete göre Almanların yüzde 73’ü ailelerin Noel’de buluşmasının kısıtlanmasından yana. Yüzde 23’ü ise kısıtlamaya karşı.