Almanların yüzde 87'si tatil kararını verdi

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı son ankete göre Almanlar arasında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanma korkusu azalsa da yüzde 51'lik kesim tatilini evde geçirmeye karar vermiş durumda.





Ankete katılanların yüzde 87'si tatil konusunda kesin kararını verdiğini belirtirken yüzde 12'lik kesim hâlâ kararsız.





Tatil planları konusunda kararını henüz vermeyenler arasında daha esnek davranabilen gençlerin ağırlıkta olduğu belirtiliyor. 40 yaşındaki Almanların yüzde 21'i tatil kararını henüz vermediğini kaydetti.





100 KİŞİDEN 51'İ EVDE KALIYOR





Kararını verenler arasında 51'lik kesim tatilini kendi evinde geçireceğini, yüzde 35'lik kesim Almanya içinde seyahat edeceğini, yüzde 17'si ise Avrupa ülkelerinden birine gitmek istediğini söyledi.





Uluslararası uçuşlardaki kısıtlamalar sebebiyle tatilini Avrupa dışında geçirmeyi planlayanların oranı yüzde 2'de kaldı.





Kamuoyu araştırma şirketi Infratest dimap'a yaptırılan ankete seçme yaşındaki 1.068 kişi katıldı.





Ankette Almanlara Koronavirüs ile ilgili korkuları da soruldu. Kendisi ya da bir aile ferdinin Koronavirüs'e yakalanma ihtimalinden "ciddi şekilde" endişe edenlerin sayısında azalma tespit edildi.





ENDİŞELENENLERİN ORANI AZALDI





Koronavirüs bulaşmasından korkanların oranı mart ayında yüzde 55 iken bu oranın yüzde 24'e gerilediği kaydedildi.





Ankete katılanların yüzde 75'i, son günlerde bazı bölgelerde yerel bazda artan vak'a sayılarına rağmen virüs sebebiyle büyük endişe duymadığını bildirdi.