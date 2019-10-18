Samanyolu Haber /Dünya / Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı /18 Ekim 2019 13:50

Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihraç edilmesine karşı çıkarken, toplumun yüzde 65’i Türkiye’ye ekonomik ambargo uygulanmasına sıcak bakıyor.

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Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yaklaşık yüzde 91'i, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri operasyon düzenleyen Türkiye'ye silah ihracatı yapılmasına karşı çıkıyor.

Forschungsgruppe Wahlen (Seçimler Araştırma Grubu) adlı, düzenli olarak seçmenin nabzını tutan kamuoyu araştırma enstitüsünün çalışmasına göre Türkiye'ye silah ihracatının devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde beş.

Ankete katılanların yüzde 65'i, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasına olumlu bakarken, yüzde 27'lik bir kesim buna karşı çıkıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulaması durumunda, AB-Türkiye Mülteci Anlaşması'nın yürürlükten kalkacağına ve Avrupa'ya daha fazla sığınmacı geleceğine inananların oranı ise yüzde 80. Yüzde 15'lik bir kesim ise, söz konusu anlaşmanın yürürlükte kalmaya devam edeceğini ve büyük bir sığınmacı akını olmayacağını düşünüyor.
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