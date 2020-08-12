Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi

Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre 2019 yılında toplam 11 bin 81 kişi hakkında sınırdışı kararı verildi.





Alman hükûmeti söz konusu verileri Sol Parti'nin (Die Linke) verdiği soru önergesine verdiği cevapta paylaştı. Almanya'da 2018 yılında sınır dışı edilen yabancı ülke vatandaşı sayısı ise 7 bin 408 olarak kayıtlara geçti.





Almanya’da en çok sınır dışı kararı veren eyalet 3 bin 540 kişi ile Baden-Württemberg oldu. Eyaleti 1.762 sınır dışı kararı ile Kuzey Ren Vestfalya ve 1.376 sınır dışı kararı ile Bavyera takip etti.





Haklarında en fazla sınır dışı kararı alınan kişiler ise Ukrayna (1252), Arnavutluk (1220) ve Sırbistan (828) vatandaşları oldu.





SOL PARTİ: FECİ VE YANLIŞ





Sürekli artış gösteren sınır dışı işlemlerini eleştiren Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke bu uygulamanın kaldırılmasını talep etti.





Uygulamanın yıllardır hayatlarını Almanya'da sürdüren kişilere ''çifte ceza'' anlamına geldiğini belirten Jelpke ''İnsanlar sosyal çevrelerinden koparılıyor. Bu feci ve yanlış.'' dedi.





SINIR DIŞI KARARI HANGİ ŞARTLARDA ALINIYOR?





Alman vatandaşı olmayan kişiler hakkında alınan sınır dışı kararı, söz konusu kişilerin kamu güvenliği ve düzenini bozması ya da tehdit altına sokması durumunda alınıyor.





Hakkında sınır dışı kararı verilen kişilerin Almanya'yı tekrar geri dönmemek üzere terk etmesi gerekiyor. Karara karşı gelenler polis gücü zoruyla sınır dışı edilebiliyor.





Hükûmet sınır dışı işlemi konusunda belirlenen kanuni çerçeveyi 2015'te patlak veren mülteci krizi sonrasında daha da sertleştirdi.





AB VATANDAŞLARI İÇİN FARKLI UYGULAMALAR





Avrupa Birliği vatandaşlarında ise sınır dışı etme kararı daha farklı alınıyor. Almanya'da geniş kapsamlı serbest dolaşım hakkına sahip olan AB vatandaşlarının Alman yasalarına karşı gelmiş ya da cezai bir durum sonrası şartlı olarak salıverilmiş olması sınır dışı edilmek için yeterli olmuyor.





Alman makam ve yetkili mercileri bu tip kararlarda daha farklı prosedürler uyguluyor.





Neue Osnabrücker Zeitung ayrıca Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre Almanya'da ikamet eden toplam 311 bin 811 kişi hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğunu yazdı.





Bunlardan 30 bini hâlâ Almanya'da ikamet ediyor.