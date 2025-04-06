Almanya, 1200 tonluk altın rezervini ABD'den çekmeyi tartışıyor

Trump tarifelerinden etkilenen Almanya, ABD'de bulunan 1.200 ton altın rezervlerini geri çekmeyi değerlendiriyor.





Almanya merkezli Bild gazetesinde yer alan habere göre, Washington’un ekonomik politikaları, Almanya'yı denizaşırı hesaplarını yeniden değerlendirmeye itti.





New York Federal Rezerv Bankası’ndaki 1200 tonluk rezervin toplam değeri 113 milyar euroyu aşıyor. Bu altınlar, Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip olan Almanya'ya için büyük önem taşıyor.





Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU/CSU) üst düzey isimler, rezervin Frankfurt veya başka bir Avrupa kentindeki kasalara taşınmasını öneriyor.





Almanya bugüne dek rezervlerinin bir kısmını ABD’de tutmayı, kriz anlarında dolar likiditesine hızla ulaşmak açısından mantıklı buluyordu.





Ancak Bild'in yazdığına göre, Washington’un tarifelerle ilgili son adımlarının bu stratejiyi artık güvenli olmaktan çıkardı.







